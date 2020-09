‘Fruiterie’ bestaat 20 jaar en dat viert uitbaatster Marianne met groter assortiment: “Maar ik blijf een buurtwinkeltje waar er nog gekletst kan worden” ADA

22 september 2020

18u00 1 Wilrijk Op 9 oktober 2000 opende Marianne Veurink haar Fruiterie in de Jules Moretuslei in Wilrijk. Een verjaardag die ze wil vieren met een vernieuwde winkel en een uitbreiding van het assortiment. Naast verse groenten en vers fruit zullen klanten er ook terechtkunnen voor warme gerechten als gegrilde groenten, pasta’s en lasagne maar ook poké bowls en wraps.

Al 11 jaar bevindt Marianne haar Fruiterie op de Jules Moretuslei 396 in Wilrijk, daarvoor was haar groente- en fruitwinkel enkele honderden meters verder gelegen. Maar die winkel werd al snel te klein voor de buurtwinkel. Want dat is de Fruiterie altijd gebleven en dat zal ze ook altijd blijven. Iets wat Marianne heel belangrijk vindt, al twintig jaar lang. “Ik neem nog de tijd om wat te kletsen met mijn klanten.”

Over enkele weken viert ze het twintigste bestaan van haar winkel en voor die gelegenheid zal de winkel een weekje sluiten om op 9 oktober, exact 20 jaar na de opening, opnieuw de deuren te openen van haar vernieuwde winkel. “Er komt een grote koeltoog, het assortiment wordt uitgebreid en alles krijgt een opknapbeurt”, vertelt Marianne.

Goodiebag

Verse groenten en vers fruit blijft natuurlijk de hoofdbrok maar daarnaast zullen er ook warme en koude gerechten te verkrijgen zijn, alsook borrelhapjes zoals olijven. “Door de coronacrisis merkte ik dat steeds meer mensen daar naar vragen. Omdat mensen meer binnen blijven, aperitieven ze ook meer thuis. Ook de vraag naar verse kant-en-klare gerechten steeg. Daarom zullen we ook verse pasta’s en lasagne aanbieden maar ook poké bowls en gegrilde groenten.

De winkel zal daarom tussen 5 en 8 oktober even dicht zijn zodat alles in gereedheid gebracht kan worden voor de grote heropening op 9 oktober. “Al onze klanten krijgen die dag ook een leuke goodiebag met allerlei lekkers in.”