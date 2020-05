“Elk eigen fles om geen corona door te geven”: politie vindt achterbank vol lachgas Sander Bral

15 mei 2020

13u53 2 Wilrijk Het innemen van lachgas is in Antwerpen al enige tijd verboden, maar hygiënisch zijn ze wel, de gebruikers. Donderdagavond hield de politie twee jongeren tegen met een wagen vol lachgasflessen. “We gaan lachgas gebruiken met vrienden, voor elk een aparte fles, om niet besmet te raken met corona.”

Het oog van het wijkondersteuningsteam Zuid viel donderdagavond op een auto met twee jongeren. De wagen reed rond in de omgeving van het Kiel. Ter hoogte van de Boomsesteenweg in Wilrijk gingen de politie over tot controle van de auto en de inzittenden.

Op de achterbank vonden de inspecteurs vijf grote en gevulde flessen lachgas. De flessen waren niet vastgemaakt en lagen gewoon los. De jongeren gaven aan om met vrienden lachgas te gaan gebruiken. Elk een eigen fles, merkte de betrokkenen op, om niet besmet te geraken met het coronavirus. De politie stelde een proces-verbaal op tegen de mannen van 22 en 23 jaar. De flessen zijn in beslag genomen.