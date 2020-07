Zussen riskeren twee jaar cel voor shouldersurfing Tim Van Der Zeypen

08 juli 2020

14u30 0 Willebroek Twee zussen riskeren elk een celstraf van twee jaar effectief voor shouldersurfing. De twintigers ontkenden de feiten niet en vroegen een celstraf met uitstel.

De twee werden begin juni 2020 betrapt door de politie van Mechelen-Willebroek. Agenten hadden een verdacht voertuig opgemerkt op de parking van supermarkt Okay in Willebroek. “Bij het controleren werden er naast een sloef sigaretten ook nog haarproducten en enkele koude blikjes Red Bull aangetroffen. Beiden waren ook in het bezit van een aanzienlijke geldsom”, klonk het in de vordering van het parket.

Bankkaart

Verder onderzoek bracht aan het licht dat ze kort voor de feiten een bankkaart hadden gestolen van een oudere man. Nadat ze over de schouder meekeken bij het ingeven van zijn pincode, waren ze ook in het bezit van de geheime code. Op een later tijdstip werd er dan met die bankkaart geld afgehaald en werden de spullen aangekocht. Het parket was streng en vorderde een celstraf van twee jaar effectief.

De feiten werden op zitting niet betwist. De zussen vroegen een straf met uitstel. “Het gaat hier om twee jonge dames zonder diploma. En dan is de stap om zo snel geld te verdienen, snel gemaakt”, klonk het bij de raadsman van de zussen. “Maar inmiddels zijn ze tot het besef gekomen dat er ook nog andere manieren zijn om aan geld te geraken.” De rechter nam de zaak in beraad. Op 15 juli zal hij zijn vonnis bekend maken.