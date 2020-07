Zussen krijgen straffen met uitstel voor shouldersurfing Tim Van Der Zeypen

15 juli 2020

13u45 0 Willebroek Twee zussen zijn door de rechtbank in Mechelen veroordeeld tot een celstraf van twee jaar met uitstel voor shouldersurfing.

Begin juni 2020 werden de twee opgemerkt door de politie van Mechelen-Willebroek op de parking van een supermarkt in Willebroek. Tijdens de controle van het voertuig werden er enkele producenten en een aanzienlijke geldsom aangetroffen.

De vrouwen hadden ook geen deftige uitleg over hun aanwezigheid in de regio. Ze verklaarden dat ze op weg waren naar hun zieke grootmoeder in het ziekenhuis. “Alleen konden ze niet vertellen in welk ziekenhuis de grootmoeder lag”, zei de openbaar aanklager op zitting.

Bankkaart

Verder onderzoek bracht aan het licht dat de goederen aangekocht waren in de supermarkt. Alleen gebeurde dat met de bankkaart van een oudere man. Deze was gestolen in een andere supermarkt.

“Met die bankkaart werden er ook enkele bedragen afgehaald aan de betaalautomaten”, zei de openbaar aanklager nog. “Na de diefstal van de bankkaart hadden ze mee over de schouder van het slachtoffer gekeken om zo de pincode te weten te komen.”

Straf met uitstel

De feiten werden op zitting niet betwist. “Het gaat hier om twee jonge dames zonder diploma. En dan is de stap om zo snel geld te verdienen, snel gemaakt”, klonk het bij de raadsman van de zussen. “Maar inmiddels zijn ze tot het besef gekomen dat er ook nog andere manieren zijn om aan geld te geraken.”

Er werd om een straf met uitstel gevraagd. Na beraad ging de rechter daar op in. Ze kregen elk een celstraf van twee jaar gekoppeld aan een geldboete van 800 euro met uitstel.