Zeven Willebroekse ondernemers openen samen deuren van pop-up ‘Pand 105' Els Dalemans

03 maart 2020

14u24 4 Willebroek Op woensdag 4 maart is het zo ver: dan zwaaien zeven Willebroekse ondernemers de deuren open van hun gezamenlijke pop-upwinkel ‘Pand 105’. Zeker tot eind mei bieden ze er samen kleding, verzorgingsproducten, lekkernijen, workshops en meer aan. “Dit is dé ideale manier voor starters om een eigen zaak uit te proberen en voor klanten om nieuwe dingen te ontdekken”, zegt onderneemster Siska Briffa.

‘Pand 105’ werd ingericht in de voormalige winkel ‘De Smet’ naast het oud gemeentehuis. “Dit pand is nu eigendom van de gemeente Willebroek, het werd aangekocht om er op termijn een project te realiseren. Wij kregen de kans om er in tussentijd onze pop-up in te richten en konden na een oproep zeven ondernemers verzamelen die samen de schouders zetten onder dit project”, zegt Briffa.

“We zijn allemaal heel enthousiaste doeners en hebben de voorbije weken hard gewerkt om – elk met ons eigen aanbod – voor een mooi geheel te zorgen. Je vindt in Pand 105 kleding, verzorgingsproducten, ecologische spullen en unieke hebbedingetjes, kunst en fotografie, een wijnbar … We bieden er ook yogalessen aan, creatieve workshops en open ateliers, een gin-tasting, een modeshow, gezonde ontbijten en lunches, er zijn verjaardagsfeestjes mogelijk ... Elke vrijdagavond gaan we voor een laatavondopening, om nóg meer mensen te bereiken.”

“We merken dat de Willebroekenaars uitkijken naar de opening van Pand 105. Er wordt al druk over gepraat op straat, regelmatig door de etalage naar binnen gepiept en we krijgen héél veel vragen. Ook voor ons is dit een tof concept: het is een ideale en laagdrempelige manier om uit te proberen of een eigen winkel opstarten zou lukken. Het zou geweldig zijn als we hier méér mee kunnen doen, want iemand met een webwinkel of juwelenverkoop kan niet zomaar helemaal alleen een winkelpand betalen.”

‘Pand 105’, A. Van Landeghemstraat 105 in Willebroek, alle informatie en geplande activiteiten vind je op de schermen in de etalage of via Facebook: popuppand105.