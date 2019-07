Zaakvoerder (35) van geviseerde bar reageert op aanslag met granaat: “Geen flauw idee wie of waarom iemand dit doet?" Tim Van der Zeypen

18 juli 2019

18u54 0 Willebroek Enkele dagen nadat er maandag met een granaat naar zijn loungebar in het centrum van Willebroek werd gegooid, reageert zaakvoerder Mo (35) van ‘Havana’ voor het eerst. Zelf heeft hij geen flauw idee wie achter de aanslag zit en hij hoopt net zoals de buurtbewoners dat de daders snel worden gevat. “Er zijn hier nog nooit problemen geweest. Ook niet met drugs”, klinkt het. Zijn loungebar werd intussen tijdelijk gesloten door de burgemeester. Al hoopt de dertiger snel weer te kunnen openen.

“Toch niet opnieuw”, was Mo’s eerste reactie toen hij maandagochtend kort na 5.00 uur werd opgebeld met het nieuws dat er net zoals in april 2018 met een granaat naar zijn bar was gegooid. Vol ongeloof reed de zaakvoerder naar zijn bar in de August Van Landeghemstraat en stelde daar vast dat ontmijningsdienst DOVO, de politie en brandweer massaal aanwezig was. “Het doet wat met een mens”, zucht Mo. “Vooral ook omdat er deze keer ook buurtbewoners zijn betrokken. Bij mij valt de schade deze keer mee maar bij mijn buurvrouw en overbuur, is de schade veel groter. Dat vind ik bijzonder jammer. Zeker omdat ik al altijd een goede band heb gehad met mijn buren.”

Derde keer

Voor de zaakvoerder is het al de derde keer dat zijn loungebar in het centrum van Willebroek wordt geviseerd. In februari 2018 ontplofte een zelfontworpen springtuig aan de bar, twee maanden later al volgde de eerste aanslag met een granaat. De bar was toen al gesloten en was er voornamelijk binnenin schade, de eerste keer zat Mo nog samen met een drietal klanten in zijn zaak. “Er was toen vooral veel roetschade aan het venster en binnen hing veel rook", herinnert Mo zich. Afgelopen maandag escaleerden de aanslagen nadat er voor de tweede keer een granaat werd gegooid. Alleen ketste die deze keer in tegenstelling tot in april 2018 af op het raam en ontplofte de granaat middenin op straat. De ruit van een wagen, de vitrine van een kleding- en kapperszaak maar ook de ruiten van de loungebar en die van enkele buurtbewoners deelden mee in de klappen.

“Geen drugs”

Wie er mogelijk achter de aanslagen zit, is ook voor de dertiger een groot vraagteken. Het onderzoek is nog volop bezig. De Mechelse afdeling van het Antwerpse parket is momenteel erg karig met informatie en liet weten dat er momenteel nog geen nieuws is. De beelden van de camera’s in de straat en de ANPR-camera’s worden momenteel nog geanalyseerd. Ook een mogelijk motief kan Mo zich niet bedenken. “Drugs? Neen, absoluut niet. Er telt hier een nultolerantie. Geen drugs in de zaak, maar zelfs niet voor de zaak. Iedereen die dit wel wil doen, mag meteen vertrekken en moet hier nooit meer binnen komen”, gaat Mo verder. “Het bewijs daarvan is dat de politie hier nog nooit klachten heeft gekregen over drugs, overlast, wildplassen of zwefvuil. Dat wil toch iets zeggen?”

Horecavergunning

Burgemeester Eddy Bevers (N-VA) liet de bar intussen sluiten en schorste de horecavergunning tijdelijk op. Al zeker tot 5 augustus blijft de bar gesloten. Hiermee ziet Mo niet enkel zijn broodwinning in gevaar te komen, maar vraagt hij zich ook af waar zijn klanten nu naar toe moeten. “Het is geen echte bar, ook geen shishabar, maar wel een clubhuis met een maatschappelijke functie”, legt Mo uit. “Jongeren kunnen hier terecht en zo houden we hen van straat. Er kan naar het voetbal op tv worden gekeken, er kan gebruik worden gemaakt van de computer of naar muziek worden geluisterd. Wie wil mag ook een waterpijp roken maar verder organiseren we ook tal van activiteiten."

“Snel heropenen”

Mo vindt de beslissing van de Willebroekse burgemeester om zijn horecapand te sluiten streng maar wil ook zelf snel weer kunnen openen. “Als ik de kans morgen krijg, doe ik het meteen”, besluit Mo. “Maar ik kan de beslissing van de burgemeester ook wel begrijpen. Hij denkt aan de veiligheid. Nu bleef het gelukkig maar bij materiële schade maar voor hetzelfde geld gebeurde er hier iets onomkeerbaar.”