Woonzorgcentrum en politie krijgen wafeltjes Tim Van Der Zeypen

17 april 2020

De politiepost in Willebroek van politiezone Mechelen-Willebroek en het woonzorgcentrum Ten Weldebrouc hebben vandaag wafeltjes en andere lekkernijen gekregen van Wafelland uit Boom. “Wij zijn een firma dat vaak samenwerkt met onder meer scholen, verenigingen en scouts, die acties doen om extra centjes in kas te kunnen krijgen”, luidt het bij zaakvoerder Daniel Soers en sales manager David Vertongen. Door de huidige coronacrisis is de firma net zoals vele andere bedrijven zwaar getroffen. “Toch willen ook wij ons steentje bijdragen aan verschillende sectoren die zich de dag van vandaag inzet om alles in goede banen te leiden”, klinkt het nog.