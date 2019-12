Willebroekse vrienden zetten samen de schouders onder koffiebar 'Plan C': “Gezelligheid staat hier centraal”

Els Dalemans

23 december 2019

18u53 0 Willebroek Plan C, zo heet de gloednieuwe koffiebar van de Willebroekse vrienden Sören Roelants en Frodo Van de Ven. Die laatste is de zoon van voormalig gemeenteraadslid en The Voice-kandidaat Jan Van de Ven. “Onze focus ligt op gezelligheid: iedereen moet hier terecht kunnen om even te ontspannen.”

“Sören en ik groeiden allebei op in de buurt van café ‘Nog ene’ in de Jozef Wautersstraat. Mijn ouderlijk huis staat zelfs letterlijk aan de overkant van de straat. We besloten samen deze uitdaging aan te gaan, omdat dit concept volgens ons nog ontbreekt in Willebroek. Er zijn nog heel wat cafés in onze Kanaalgemeente, maar een hippe koffiebar was daar nog niet bij. Ikzelf had vroeger al een foodtruck met koffie en donuts, nu gaan we voor een volwaardige zaak”, zegt Van de Ven.

Industriële look

“Er was wel wat breek- en oplapwerk nodig om de voormalige bruine kroeg om te toveren tot Plan C. We hebben enkele weken van intensieve verbouwingen achter de rug, maar het resultaat mag er zijn. We gingen voor de industriële look als basis, maar het geheel werd wel warm en gezellig ingericht. Dat is ook wat Plan C moet worden: een koffiebar waar iedereen tussendoor kan binnenspringen, even bijpraten met vrienden, wat op de laptop werken, poolen en een biertje drinken, … Op termijn willen we ook enkele kleine gerechtjes aanbieden.”

Elke dag open

“Vaste openingsuren en -dagen hebben we voorlopig nog niet, tijdens deze eerste maand vind je ons élke dag achter de toog van Plan C. We willen immers weten wanneer we de meeste klanten over de vloer krijgen, om dan de juiste sluitingsdag te prikken.”

Koffiebar Plan C, Jozef Wautersstraat 103 in Willebroek.