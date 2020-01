Willebroekse verenigingen krijgen veiligheidscheques Els Dalemans

22 januari 2020

15u00 2 Willebroek De gemeente Willebroek gaat ‘veiligheidscheques’ invoeren, waar de Willebroekse verenigingen gebruik van kunnen maken.

“We verwachten alsmaar meer en meer inspanningen van onze verenigingen op vlak van veiligheid. Denk maar aan voetbalclub die stewards moeten inzetten om een oogje in het zeil te houden bij risicowedstrijden, of de veiligheidsvoorschriften die we clubs opleggen bij wedstrijden openwaterzwemmen op recreatiedomein Hazewinkel...”, somt Willebroeks burgemeester Eddy Bevers (N-VA) op.

Financiële druk

“Deze maatregelen en extra mensen zijn vanzelfsprekend nodig om activiteiten en evenementen vlot en zonder incidenten te laten verlopen. Maar vaak zorgen ze ook voor een bijkomende kost voor onze verenigingen. Wij willen die financiële druk een beetje verlichten, met de invoering van veiligheidscheques. Die cheques zullen de clubs specifiek kunnen gebruiken om kosten gelinkt aan de veiligheid te betalen. We werken op dit moment de praktische kant -het reglement en meer- uit, en hopen onze cheques zo snel mogelijk te kunnen lanceren.”