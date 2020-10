Willebroekse verenigingen krijgen driedubbele subsidies Els Dalemans

15u25 2 Willebroek De organisatie Willebroek gaat de subsidies voor de verenigingen in de Kanaalgemeente verdriedubbelen. “De coronacrisis heeft ons verenigingsleven zwaar getroffen. Met deze verdrievoudiging willen we iedereen financiële ademruimte geven en de toekomst van onze clubs veiligstellen”, zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA).

“Onze cultuur-, sport- en jeugdverenigingen zagen door de coronamaatregelen heel wat van hun eigen inkomsten verdwijnen. De reguliere werking viel stil, maar ook de activiteiten die worden georganiseerd om geld in het laatje te krijgen, moesten worden geannuleerd.”

Maal drie

“De Vlaamse Regering riep een noodfonds in het leven om verenigingen te ondersteunen, wij gaan ons deel van dit bedrag integraal in de erkende lokale verenigingen pompen. Daar bovenop doet de gemeente zelf een extra inspanning. Concreet wil dit zeggen dat we de werkingssubsidies van alle erkende verenigingen maal drie gaan doen. Dat is goed voor 431.000 euro bovenop de reeds voorziene middelen.”

Aangepaste budgetten

“De verenigingen hoeven dit jaar ook geen werkingsverslag of extra subsidieaanvraag in te dienen, wij zullen alle subsidies toekennen op basis van de bedragen van 2019. De coronasubsidie wordt uitbetaald in schijven, een eerste schijf bestaat uit het integrale subsidiebedrag van 2019. De extra subsidies worden uitbetaald nadat de aangepaste budgetten voor 2020 zijn goedgekeurd.”

Coronaproof

“Dit is niet de enige steun die we onze verenigingen bieden: eerder konden ze al rekenen op een opstartsubsidie en een extra kampsubsidie om hun werking en kamp coronaproof te laten verlopen. Verenigingen die deze zomer bovenop hun reguliere activiteiten ook een extra jeugdaanbod organiseerden, konden ook hiervoor een extra impulssubsidie krijgen.”