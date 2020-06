Willebroekse verenigingen krijgen coronasubsidies: “Financiële hulp om veilig weer op te starten” Els Dalemans

28 juni 2020

11u39 0 Willebroek Verenigingen in Willebroek krijgen een financieel duwtje in de rug van het gemeentebestuur. “Bij de heropstart na de voorbije moeilijke maanden, kunnen onze verenigingen beroep doen op verschillende ‘coronasubsidies’. Zo hopen we iedereen weer vlot en veilig op weg te helpen”, zegt bevoegd schepen Maaike Bradt (CD&V).

“Eerst en vooral krijgen alle erkende en gesubsidieerde verenigingen een opstartsubsidie van 250 euro om hun werking coronaproof te maken. Met dit budget kunnen ze zeep, ontsmettingsmiddelen, mondmaskers en meer aankopen. Deze subsidie moet niet worden aangevraagd, maar wordt automatisch uitbetaald in de loop van de maand juli.”

Kampsubsidie

“Verenigingen die deze zomer op kamp gaan, kunnen bovendien een aanvraag indienen voor een extra kampsubsidie. Dat budget moet het mee mogelijk maken om het kamperen volgens de geldende richtlijnen te laten verlopen. Het bedrag van deze kampsubsidie kan oplopen tot 500 euro per bubbel van 50 personen voor een periode van tien dagen.”

Extra jeugdaanbod

“Tot slot bieden we ook impulssubsidies aan, deze zijn bedoeld voor verenigingen die deze zomer, bovenop hun gewone activiteiten, een extra jeugdaanbod organiseren. Wanneer dat aanbod voldoet aan een aantal voorwaarden, kunnen verenigingen hiervoor een budget krijgen van maximaal 1500 euro per bubbel van 50 personen voor 5 dagen.”

12 werken

“Deze subsidies komen bovenop ‘De 12 werken van Willebroek’, het participatietraject waarmee we onze gemeente na de coronacrisis opnieuw willen lanceren. We gaan hierover binnenkort opnieuw communiceren met onze inwoners, maar voor sommige steunmaatregelen is -met de zomervakantie voor de deur- geen tijd te verliezen. Daarom lanceren we nu al deze initiatieven, specifiek voor onze verenigingen.”

Wie meer informatie wil over de subsidies en bijhorende subsidiereglementen, kan terecht bij de dienst ‘Vrije Tijd’ via vrijetijd@willebroek.be en op 03 866 92 31.