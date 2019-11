Willebroekse triatleet plaatst zich voor WK Ironman in 2020: “Dit had ik zelf niet durven dromen” Els Dalemans

05 november 2019

15u05 5 Willebroek Willebroekenaar Jonas De Wachter (24) mag in 2020 naar het WK Ironman in Nieuw-Zeeland. De triatleet zette immers een knappe prestatie neer tijdens de Ironman 70.3 in Marrakech (Marokko). Onder een brandende zoon liep De Wachter als vijfde over de eindmeet, op een totaal van maar liefst 2.200 deelnemers. “Van dit resultaat had ik niet eens durven dromen.”

De Ironman 70.3 Marrakech was de tweede halve marathon van De Wachter, na Mallorca eerder dit jaar, en meteen een schot in de roos. “In het verleden nam ik altijd deel aan kortere wedstrijden, dus ik wist eerlijk gezegd niet hoe goed ik dit keer zou presteren. Ik kreeg ook geen updates over de tussenstand onderweg, dus er zat niets anders op dan gewoon tot de laatste seconde door te blijven gaan.”

Sprookjesachtig decor

“Tijdens het zwemmen bleef ik de hele wedstrijd op kop, ik sprong ook als eerst op de fiets. Het lopen was hels omwille van de hitte, maar ik heb bewust iedere seconde proberen genieten van de prachtige omgeving. De zonsopgang boven het water, de typische Marrokaanse dorpjes, de woestijn vol kamelen en dromedarissen, het Atlas-gebergte naast ons: het was een sprookjesachtig decor.”

“Dat ik uiteindelijk ook nog eens zo’n sterke sportprestatie zou neerzetten, had ik niet verwacht. Zes jaar geleden kwam ik immers eerder toevallig in de triatlonwereld terecht. Ik was al mijn hele leven aangesloten bij de Willebroekse zwemclub, en ging op zoek naar een grotere uitdaging. In 2013 startte ik daarom ook met lopen en fietsen, en ook deze sporten lagen mij enorm. Zo kwam ik uiteindelijk terecht bij het ‘SP&O Simac Triatlonteam’ in Mechelen.”

Grote groeimarge

“Tijdens de trainingen hier merkte ik dat ik alsmaar beter werd, en al snel mocht ik deelnemen aan een reeks wedstrijden. Ook nu nog heb ik heel wat groeimarge, ik kan zeker nog verder mijn krachten ontwikkelen. Triatleten presteren het beste tussen hun dertigste en veertigste, de ‘gouden jaren’ komen dus nog. Toch is het soms ook doorbijten: ik train zo’n twintig uur per week naast mijn fulltime-job, ik ga niet uit, let zo veel mogelijk op mijn voeding... Al geef ik toe: als ik zin heb om iets lekkers te eten, doé ik dat ook. Alleen zo blijf je uiteindelijk gemotiveerd om dit vol te houden.”

“Ook vanuit de club word ik goed begeleid: we krijgen de nodige topsportbegeleiding, materiaal, een beetje financiële sponsoring... Voor het grote geld moet ik dit echter niet doen: wie niet tot de absolute triatlontop behoort, verdient niets. En ik denk niet dat ik, ondanks mijn grote passie voor deze sport, die top zal kunnen halen.”

“Zeg nooit nooit, maar ik blijf liever realistisch en met beide voeten op de grond dan te beginnen zweven. Er zit dus niets anders op dan zo veel mogelijk sponsor te zoeken en verder zelf heel wat geld te investeren in mijn sportproject. Ik weet nu al waarvoor ik de komende maanden werk: de deelname aan het WK Ironman 70.3 in Taupo (Nieuw-Zeeland) in november 2020 zal mij vele duizenden euro’s kosten. Maar triatlon is mijn grote passie geworden, en daar heb je nu eenmaal iets meer voor over.”