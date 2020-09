Willebroekse tennisclubs bundelen krachten voor jeugdproject



Els Dalemans

02 september 2020

15u25 1 Willebroek De Willebroekse tennisclubs TC Duvels en Willebroek Lawn Tennis Club zetten de schouders onder één gezamenlijk jeugdproject. “We willen onze jongeren meer kansen bieden, door samen te trainen en coördineren, trainers uit te wisselen en meer”, zegt jeugdsportcoördinator van WLTC Dennis Moerenhout.

“Onze beide tennisclubs hebben een heel actieve jeugdwerking, maar zoals elke andere vereniging botsen ook wij soms op beperkingen. Zo traint WLTC midden in ’t Broek, zalig in de zomer maar onmogelijk in de winter. Dan kunnen we gelukkig terecht in recreatiecentrum Piepel waar ook tennisclub TC Duvels speelt en er wél winterinfrastructuur is”, zegt Moerenhout.

Meer kansen

“Maar het aantal terreinen, en dus ook het aantal speeluren, was in het verleden te beperkt. Zo konden onze jongeren maar één week op twee spelen. Door deze samenwerking kunnen we de tennisjeugd meer kansen geven. Met deze gezamenlijke jeugdwerking komt er meer speelruimte vrij, en bundelen we meteen de ervaring en beschikbaarheid van onze twee trainersteams. Na de wintermaanden bekijken we of we het project ook doortrekken naar de zomer van 2021.”

Inschrijven kan via beide clubs, meer info via dennis@wltc.be.