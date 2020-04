Willebroekse senioren zingen en dansen samen mét voldoende afstand: “Dit breekt de dag en geeft mensen energie” Els Dalemans

10 april 2020

Willebroek In je kot blijven, betekent niet dat je niet samen kan zingen en dansen. Dat bewezen de bewoners van de wijk Wilgenhof in Willebroek, die zich vrijdag aan een medley van liedjes waagden. "Deze activiteit geeft mensen energie en doorbreekt de sleur", zegt Sandra van der Linden, centrumleider van Lokaal Dienstencentrum (LDC) De Wilg.

“Normaal gezien bruist het in ons LDC van de activiteit, maar sinds enkele weken is het hier té stil. Vorige week busten we daarom de tekst van het liedje ‘Laat de zon in je hart’ bij de bewoners van onze flats en de seniorenwoningen rondom. We spraken af om het liedje vrijdagvoormiddag samen te zingen, maar op een veilige afstand aan de ramen, deuren of op de balkons van elk huis. Dat werd zo’n fantastisch moment, we besloten het daarom deze vrijdag te herhalen én uit te breiden”, zegt van der Linden.

“Vrijdag om kwart na 11 was het weer zover: we gingen van start met ‘Goeiemorgen, morgen’, gevolgd door hits als ‘Leef’, ‘’k Voel mij vandaag zo oempalapapa’, ‘Dit is de allereerste keer’, ‘Waar zijn die handjes?’… Afsluiten deden we met de toepasselijke boodschap van Urbanus: ‘Ge moogt naar huis gaan’. Er werd uit volle borst meegezongen, we haalden ook onze pompons en een plumeau boven, enkele senioren waagden zich zelfs aan een dansje in de zon. Iedereen heeft genoten van dit gekke moment.”

“Ondanks de maatregelen proberen we, onder andere met deze zangstonde, mensen toch iets te geven om naar uit te kijken. Elke dinsdag en donderdag doen we daarom samen ook, onder begeleiding van onze kiné, een reeks turnoefeningen op de stoep. Naar aanleiding van Pasen maakten we geschenkpakketjes met eitjes en een wenskaart, die we bij alle senioren aan huis brachten. Iedereen ouder dan 70 krijgt van onze vrijwilligers ook regelmatig een telefoontje, met de vraag of alles ok is, of we ergens bij kunnen helpen… Die kleine activiteiten en attenties zijn belangrijk, zo houdt iedereen het hopelijk nog enkele weken veilig vol.”