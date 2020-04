Willebroekse Seka Dobric uit The Sky is the Limit pent haar levensverhaal neer in ‘Vlucht naar mijn droom’ Els Dalemans

02 april 2020

16u25 0 Willebroek ‘Vlucht naar mijn droom’, zo heet de biografie van Seka Dobric uit Willebroek. De ‘Mrs. Globe Belgium’ uit 2008 was net nog te zien in het televisieprogramma ‘The Sky is the Limit’, maar Dobric komt van ver. “Ik groeide op in grote armoede in Joegoslavië, in een gezin dat werd geterroriseerd door de dronken woedeaanvallen van mijn vader. België en Willebroek zijn mijn nieuwe thuis, ik zou uit dankbaarheid heel graag iets terugdoen.”

“Het idee om mijn levensverhaal neer te pennen, ontstond vele jaren geleden. Ik ben een goede en vlotte verteller, maar wanneer ik over mijn jeugd moet praten, krijg ik telkens een krop in de keel”, vertelt Dobric. “Ik vermoed dat ik door alles wat ik heb meegemaakt, de gebeurtenissen heb verdrongen en jarenlang in een overlevingsmodus zat. Omdat ik het beu was om mijn tranen te verbijten, besloot ik mijn verhaal volledig uit te schrijven, als verwerkingsproces.”

Sterk karakter

“In ‘Vlucht naar mijn droom’ vertel ik over de armoede en ontberingen die ik als kind heb gekend in voormalig Joegoslavië. Ons gezin werd geterroriseerd door de dronken woedeaanvallen van mijn vader. Toen al had ik een sterk karakter, want zelfs als kleintje van drie, vier jaar oud ging ik tegen hem in in plaats van bang weg te kruipen. Die gebeurtenissen hebben mij ongetwijfeld beschadigd, maar ook hard gemaakt. Je kiest niet voor wat je overkomt, maar wel hoe je ermee omgaat.”

Chronisch vermoeidheidssyndroom

Door vreemde talen te leren, een diploma te behalen en hard te werken, vond Dobric een uitweg. Ze maakte in België carrière als luchthavenmanager bij KLM, werd in 2008 verkozen tot Mrs. Globe Belgium, leerde haar man Christian kennen en werd moeder. Samen met haar echtgenoot runt Dobric nu het bedrijf DL Groep België in Aartselaar.

Nu we hier zo’n mooi leven hebben opgebouwd, zou ik graag iets teruggeven aan het land waar ik zoveel van kreeg. Ik droom van een eigen liefdadigheidsorganisatie, want ook hier kunnen nog heel wat kinderen hulp gebruiken Seka Dobric

“Ook hier in België verliep niet alles vlekkeloos, zo kreeg ik onder andere CVS (Chronisch vermoeidheidssyndroom). Maar met de juiste behandeling kon ik de ziekte grotendeels overwinnen. Dat is ook deels waarom ik dit boek schreef: misschien kan ik anderen met mijn verhaal en tips wel helpen, zodat ook zij hun obstakels kunnen overwinnen”, zegt Dobric.

Liefdadigheidsorganisatie

“België is ondertussen mijn thuisland, ik woon hier immers veel langer dan ik heb gewoond in voormalig Joegoslavië. Willebroek was mijn eerste woonplaats hier, en na 8 keer te verhuizen, wonen we met de voltallige familie weer in de Kanaalgemeente. Ik heb mijn moeder en broer vlakbij, we vinden het erg belangrijk om dicht bij elkaar te wonen. Nu we hier zo’n mooi leven hebben opgebouwd, zou ik graag iets teruggeven aan het land waar ik zoveel van kreeg. Ik droom van een eigen liefdadigheidsorganisatie, want ook hier kunnen nog heel wat kinderen hulp gebruiken.”

‘Vlucht naar mijn droom’ is voorlopig enkel online te koop, onder andere via sekadobric.com. Na de coronacrisis zal het boek ook in de boekhandel verkrijgbaar zijn.