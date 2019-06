Willebroekse Kajak Klub Hazewinkel neemt afscheid van stichter en voorzitter Els Dalemans

20 juni 2019

22u26 2 Willebroek De Willebroekse Kajak Klub Hazewinkel treurt om het verlies van stichter en voorzitter Theo De Koninck. De Willebroekenaar overleed vorig weekend, de afscheidsplechtigheid vindt nu vrijdag plaats.

“Theo stichtte onze club in 1986, hij was daarna 33 jaar onafgebroken onze voorzitter en hij deed dat geweldig. Onder zijn hoede groeide de Willebroekse Kajak Klub Hazewinkel uit tot een club met meer dan 120 aangesloten leden. Nog meer dan die kwantiteit, telde voor Theo de kwaliteit, de gemoedelijkheid en kameraadschap”, zegt Steve Vercauteren van WKKH.

“Theo deed nog heel wat bovenop dat voorzitterschap. 23 jaar lang was hij de drijvende kracht achter de organisatie van het BK Korte Baan en Sprint op onze Watersportbaan Hazewinkel in Heindonk. Meer dan 20 jaar trok hij ook mee aan de kar van KGA bij de organisatie van de jaarlijkse Internationale Regatta op Hazewinkel.”

“De laatste jaren was Theo spijtig genoeg regelmatig afwezig, omdat hij sukkelde met zijn gezondheid. Maar voor een eetfestijn, een frissen pint of een kaartspel was hij altijd nog te vinden. We gaan hem enorm missen, zijn hem dankbaar voor zijn enorme inzet en beloven dat we zijn werk gaan verderzetten. Zonder hem zou Willebroekse Kajak Klub Hazewinkel niet bestaan.”

Het afscheid van Theo De Koninck vindt plaats op vrijdag 21 juni om 12.30 uur in de aula van de stedelijke begraafpaats, Ziekebeemdenstraat 4 in Mechelen.