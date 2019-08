Willebroekse brandweer leeft mee met hun Limburgse collega’s: “Het litteken wordt opnieuw opengereten” BRANDWEERKORPS VERLOOR ZEVEN JAAR GELEDEN OOK COLLEGA OP INTERVENTIE Tim Van der Zeypen

12 augustus 2019

17u45 2 Willebroek In heel België stond de brandweer vanmiddag stil bij het overlijden van twee van hun collega’s uit Heusden-Zolder. Ook bij de brandweer in Willebroek. Zij verloren zeven jaar geleden collega-brandweerman Ernest Robeyns (57) tijdens een interventie op de A12. “Toen we het nieuws gisteren hoorden, kwam alles weer naar boven”, luidt het.

Maandagnamiddag zakten zo’n tiental pompiers van de Willebroekse brandweerpost af naar hun kazerne in de Veert (die na het ongeval in 2012, de naam van hun overleden collega kreeg, red.). Ze wilden er hun steun betuigen aan hun collega’s uit Heusden-Zolder maar ook aan de nabestaanden van Chris Medo (42) en Benni Smulders (37). De twee brandweermannen die zondag om het leven kwamen bij een uitslaande brand in een leegstaand winkelpand in Beringen.

Maandagnamiddag stelde de Willebroekse brandweer zich op voor de kazerne waar de vlaggen al sinds de fatale interventie in Beringen halfstok hangen. Er werd een brandweerwagen naar buiten gereden en na het luiden van de sirene, volgde er stipt om 14.00 uur een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis van Medo en Smulders. Het nieuws van hun overlijden, dompelden brandweermannen- en vrouwen in heel België in rouw maar bij de Willebroekse brandweerpost scheurde hun dood een bijzonder diep litteken open.

(LEES VERDER ONDER DE VIDEO)

“Verschrikkelijke flashback”

Op 27 maart 2012 kwam hun collega, vrijwillig brandweerman Ernest Robeyns, om het leven tijdens een interventie op de A12. “Toen we het nieuws uit Beringen gisteren vernamen, volgde er meteen een verschrikkelijke flashback naar die bewuste dag in 2012”, vertellen luitenant Pierre Van Sand, korporaal Kurt Pintens en huidig postoverste Jan Anné. “Het ergste wat je bij de brandweer kan meemaken, is het terugkomen van interventie met minder volk dan dat je bent vertrokken.”

Bij de Willebroekse brandweer begrijpen ze jammer als geen ander wat het is om een collega te verliezen op interventie en hoe hun collega’s in Heusden-Zolder zich op dit moment voelen. “De wonde kan helen maar het zal een litteken blijven”, vertelt Kurt Pintens. “Ook vandaag - zeven jaar nadat wij hiermee werden geconfronteerd - blijven zware interventies of dergelijk nieuws, deze wonde steeds opnieuw openrijten.”

Brandweerfamilie

Na de dood van Ernest zochten de Willebroekse brandweermannen -en vrouwen elkaar geregeld op in hun kazerne. “Je wilt op dat moment maar een ding en dat is bij jouw brandweerfamilie zijn", zegt Pierre Van Sand. “Die samenhorigheid bracht ons niet enkel dichter bij elkaar, dat sterke groepsgevoel was voor ons erg belangrijk in het verwerkingsproces.” Jan Anné vult aan: “Als brandweerman werk je altijd samen, dus zo’n miserie verwerk je ook samen. Niet alleen in de week vlak na zo’n trauma maar ook nog in de maanden daarna. Samen ventileren, praten en anekdotes ophalen kan heel belangrijk zijn in dat verwerkingsproces. In onze kazerne hebben we bijvoorbeeld ook een permanent rouwhoekje voor Ernest. Hier kan iedereen die dat wil en wanneer die wil, er zijn gevoelens kwijt.”

Ook elders rouwmoment

Ook in verschillende andere brandweerposten van Hulpverleningszone Rivierenland zoals onder meer in Mechelen, Heist-op-den-Berg, Lier en Putte, werd er vanmiddag stilgestaan bij de dood van hun Limburgse collega’s. “Op deze manier wil onze brandweerzone zijn diepste medeleven betuigen aan de familie, het korps van Heusden-Zolder en Hulpverleningszone Zuid-West Limburg”, besluit Veerle Plettinckx, commuicatieverantwoordelijke van de hulpverleningszone.