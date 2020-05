Willebroekenaren kiezen mee waar geld naartoe gaat na coronacrisis Els Dalemans

27 mei 2020

18u59 4 Willebroek De gemeente Willebroek lanceert het participatieproject ‘De 12 werken van Willebroek’. “Onze inwoners kunnen via een digitaal platform voorstellen indienen om onze gemeente na de coronacrisis samen weer op te starten. Wij leggen 1 miljoen klaar voor de realisatie van deze ideeën”, zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA).

“Vanuit het bestuur willen we een sociaal, economisch en vrijetijdsplan opstellen, om Willebroek weer op te starten na de coronacrisis. Maar we willen deze investeringen niet overhaast doen. Liever bekijken we samen met onze inwoners, handelaars en verenigingen welke maatregelen zij nodig en nuttig vinden. Zo beslissen de Willebroekenaren mee over de investeringen”, aldus Bevers.

12 werken

“We verzamelen alle suggesties over lokale economie, welzijn en vrije tijd op 12werken.willebroek.be. Via deze weg kan je ook reageren op de voorstellen die anderen deden. Voorlopig mikken we op twaalf concrete maatregelen, maar dat aantal kan nog wijzigen afhankelijk van de ideeën en interesse. Omdat niet iedereen digitaal actief is, sturen we ook een postkaart naar elk Willebroeks gezin. Ook via die weg kunnen inwoners hun suggesties kwijt, de kaart kan gratis teruggestuurd worden naar de organisatie Willebroek.”

Eerste selectie

“We kloppen ook aan bij onze verenigingen, buurtcomités en welzijnsorganisaties, lokale handelaars en ondernemers om de concrete impact van het coronavirus in kaart te kunnen brengen. Als we ieders stem hebben gehoord en alle ideeën verzameld, zal het college van burgemeester en schepenen eind juni alle ingediende voorstellen bekijken en een eerste selectie maken.”

“In een derde fase kunnen inwoners per luik -sociaal, economisch en vrije tijd- aangeven welke van de geselecteerde herstelmaatregelen zij steunen. Deze fase zal in juli plaatsvinden, als ook deze resultaten bekend zijn worden de uiteindelijke ‘Twaalf werken van Willebroek’ samengesteld.”