Willebroekenaars zien verhuis naar Portugal in het water vallen: “Gegijzeld door coronamaatregelen” Els Dalemans

18 maart 2020

19u20 2 Willebroek Na maanden van plannen en voorbereiden, zouden Willebroekenaars Walt Bosmans en Hilde Appelmans volgende week eindelijk definitief naar Portugal verhuizen. Maar de vele coronamaatregelen maken een vertrek op dit moment érg onzeker. “De verhuisfirma haakt af, het containerpark en de kringwinkel zijn gesloten, we moeten dit weekend uit ons huis, en weten niet zeker of we het vliegtuig wel op mogen. Dit is té veel tegelijk”, zucht het koppel.

Bosmans en Appelmans dromen al lang van een eigen B&B in Portugal, volgende week zou die droom eindelijk werkelijkheid worden. “We hebben onze woning in Willebroek verkocht, zondagavond moeten al onze spullen hier weg zijn. De kopers hebben hun verhuis immers vanaf maandag gepland, hier langer blijven is dus geen optie. Wij hadden een verhuisfirma geboekt die onze spullen zou inladen en rechtstreeks naar Portugal rijden. Die firma liet ons echter weten dat dit door de coronacrisis voorlopig niet meer mogelijk is. Vrienden mogen ons -om besmetting te vermijden- niet komen helpen”, zegt Bosmans.

Kringloopwinkel

“We nemen ook heel wat meubilair niét mee naar het buitenland, dat gingen we doneren aan de lokale kringloopwinkel en naar het containerpark brengen. Maar ook deze twee hebben net de deuren voor meerdere weken gesloten. Een container huren lukt ons niet meer, want ofwel zijn deze bedrijven ook gesloten, ofwel overbevraagd. We kunnen onze kopers toch moeilijk opzadelen met een berg meubilair en afval?”

Administratief kluwen

“Ook administratief wordt het een heel kluwen. Ik zou mij uitschrijven als inwoner van Willebroek net voor ik dinsdag op het vliegtuig stap, om mij daarna officieel in Portugal te vestigen. Maar op het moment van de vlucht woon ik daar dus nog niet ... Mag ik dan wel reizen, naar een land waar nog niet geregistreerd sta? Ik moét er wel geraken, want onze B&B werd de voorbije weken verbouwd en ik wil het resultaat controleren. Spijtig genoeg werd ook die werf ondertussen stilgelegd. De afstand overbruggen met de wagen is geen optie, want mijn auto staat al in Portugal.”

Papierwerk

Burgemeester van Willebroek Eddy Bevers (N-VA) wil Bosmans en Appelmans proberen helpen. “We krijgen heel veel hulpvragen van inwoners, en ik vind het net nu onze taak om er als gemeentebestuur te zijn voor de Willebroekenaars. We hebben vanuit onze gemeentediensten het coronaplatform ‘Willebroek helpt!’ opgericht, en zullen via deze weg bekijken op welke manier we ook dit probleem kunnen oplossen”, zegt Bevers.

“Bij het papierwerk tussen België en Portugal kunnen onze diensten vast een handje helpen, en ook de andere hindernissen willen we proberen wegwerken. Verhuizen moet ook nu nog steeds kunnen, want wordt gezien als een ‘essentiële verplaatsing’. Het is allesbehalve de bedoeling dat mensen net nu in de problemen komen.”