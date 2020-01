Willebroekenaars protesteren tegen stijging huurprijzen Volkshuisvesting met honderden euro's: “Dit wordt een sociaal bloedbad”

Els Dalemans

07 januari 2020

17u17 7 Willebroek De huurders van sociale huisvestingsmaatschappij Volkshuisvesting in Willebroek luiden de alarmbel. Zij ontvingen net de nieuwe huurprijzen en die liggen voor velen een pàk hoger. “Plots honderden euro’s per maand méér betalen, is niet menselijk meer”, zegt Werner Stalpaert. Directeur van Volkshuisvesting Andy Dilles begrijpt de commotie: “ We volgen echter gewoon de nieuwe wetgeving die voor heel Vlaanderen geldt.”

Stalpaert huurt een van de 1.238 sociale woningen in Willebroek, ook hij ziet zijn huurprijs stijgen. “Ik heb met een verhoging van 75 euro nog ‘geluk’, al moet ook ik elke maand rekenen. Maar bij vele buren is de stijging een pak groter: mijn alleenstaande overbuurvrouw moet plots 251 euro per maand meer betalen, bij een koppel tachtigjarigen wordt er plots 195 euro extra aangerekend, mijn buurman - die in een rolstoel zit - zal na een stijging van meer dan 200 euro nu maandelijks 850 euro moeten ophoesten”, somt de Willebroekenaar op.

Profiteurs

“Dit zijn toch geen sociale tarieven meer? Sommige eigenaars betalen minder aan de bank voor de lening van hun eigen woning. Je hebt overal profiteurs en het systeem moet deze mensen opsporen, maar met deze nieuwe huurprijzen wordt iedereen gestraft. Inwoners met een laag inkomen hebben het nu al moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen, want ook de energiekosten stijgen en in de winkels worden de producten alsmaar duurder. Ik hoor van vrienden dat ze niet meer slapen ‘s nachts, omdat ze niet weten hoe ze dit extra bedrag voortaan elke maand zullen moeten ophoesten. Men duwt mensen op deze manier de armoede in en maakt net de zwakkeren nog zwakker.”

Stijging bij 90 procent

“Ik begrijp dat deze aanpassing voor commotie zorgt, al volgt Volkshuisvesting hiermee enkel de nieuwe wetgeving die voor heel Vlaanderen geldt. Concreet gaat het in Willebroek om een stijging in de huurprijs bij 90 procent van onze 1.238 sociale woningen, bij 10 procent daalt de huurprijs. In ongeveer de helft van de gevallen gaat het om een beperkte stijging van minder dan 50 euro per maand. 85 mensen zullen meer dan 200 euro per maand extra moeten betalen”, reageert Andy Dilles.

Marktwaarde

“De stijging van de huurprijzen is het resultaat van een complexe berekening. Eerst en vooral heb je een nieuwe ‘objectieve vaststelling van de marktwaarde’ van de woning, dat is de huurprijs die je op de private markt voor dezelfde woning zou betalen. De gemiddelde huur stijgt nu bij Volkshuisvesting van 306 euro naar 369 euro, dat is nog altijd maar de helft van wat je op de privémarkt voor een soortgelijke woning zou betalen.”

Werkende kinderen

“Nieuw is ook het feit dat voortaan de volwaardige inkomens van alle inwonende kinderen worden meegerekend. Vroeger werd de huur enkel berekend op basis van het inkomen van hun ouders, terwijl het totale gezinsbudget soms wel drie keer hoger lag. Er is ook een energiecorrectie voor de nieuwe woningen die erg goed geïsoleerd zijn. De huurder betaalt dan immers minder energiekosten, dit is bijvoorbeeld ook het geval op plaatsen waar wij als maatschappij investeerden in zonnepanelen.”

“We hadden ons aan deze commotie verwacht en is is heel normaal dat mensen zich tot ons richten om te protesteren. Iedereen die wil, kan dan ook bij ons terecht voor meer informatie over de berekening van zijn huishuur.”