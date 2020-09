Willebroekenaars met huurachterstand krijgen intensieve begeleiding: ‘Coronacrisis maakt financiële situatie van velen nog moeilijker”



Els Dalemans

18 september 2020

12u47 0 Willebroek De gemeente Willebroek gaat inwoners met huurachterstand intensiever begeleiden, om zo uithuiszetting te vermijden. “Steeds meer mensen komen, onder andere door de coronacrisis, in financiële moeilijkheden”, zegt schepen van Wonen en Sociale Zaken Bavo Anciaux (Open Vld).

“De coronacrisis is voor velen een heel moeilijke periode, zeker mensen die het financieel niet breed hebben voelen de gevolgen in hun portefeuille. Zij komen hierdoor in de financiële problemen, en kunnen zo na een tijdje de huur van hun woning of appartement niet meer betalen.”

Intensief begeleiden

“We gaan deze mensen daarom intensief begeleiden, zodat het betalen van de huurachterstand wél weer lukt en de woonsituatie van deze mensen weer stabiel wordt. Wie niet correct betaalt, dreigt immers uit huis gezet te worden. Het project gaat van start op 1 oktober 2020”, zegt Anciaux.

Financiële tussenkomst

“De gemeente Willebroek stapt voor dit project in het ‘Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen’. Dit fonds werd door de Vlaamse overheid in het leven geroepen om deze huurders te ondersteunen om hun woning te kunnen behouden. Concreet kan het Sociaal Huis van Willebroek voortaan een beroep doen op het fonds voor de financiële tussenkomst in een dossier.”

Afbetalingsregeling

“Wanneer er sprake is van achterstallige huur en het Sociaal Huis beslist om de huurder te begeleiden, dan sluiten we met de huurder en verhuurder een begeleidingsovereenkomst af. Hierin is ook een afbetalingsregeling opgenomen, waar iedereen zich aan houdt. Zo worden zwakke huurders beschermd, en worden hen meteen bepaalde inzichten en vaardigheden bijgebracht zodat de situatie zich niet blijft herhalen.”