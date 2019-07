Willebroekenaar terug op vrije voeten na bijna vier maanden in Turkse cel AW

11 juli 2019

21u27

Bron: Belga 2 Willebroek Ali Akyüz, de man uit Willebroek die half maart werd opgepakt in de Turkse stad Bursa, is weer op vrije voeten. Dat heeft zijn zoon Temuz gemeld aan VTM NIEUWS.

De aanleiding van de arrestatie was een artikel met enkele activisten uit 2015 dat Ali had gedeeld op Facebook. Een van de mannen op de foto droeg een vlag van de Turkse links-extremistische organisatie DHKP-C en daar werd zwaar aan getild.



Akyüz' zaak kwam vandaag voor de rechtbank in Turkije. "Mijn vader heeft een goede verdediging gekregen, en uiteindelijk kreeg hij te horen dat hij de cel mocht verlaten. Al kreeg hij wel een straf, want hij mag Turkije de komende zes maanden niet verlaten", zegt de zoon. "Dat zorgt natuurlijk wel voor een dubbel gevoel, want voor mijn moeder heeft dat serieuze financiële gevolgen. Maar uiteindelijk zijn we vooral tevreden dat hij niet meer terug naar die vuile cel moet."