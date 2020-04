Willebroekenaar bundelt limericks in boekje voor Kinderkankerfonds Els Dalemans

03 april 2020

15u59 2 Willebroek Willebroekenaar Dirk De Decker maakte van zijn vrije tijd naar aanleiding van de coronacrisis gebruik om 100 zelfgeschreven limericks te bundelen in een boekje. De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar het Kinderkankerfonds. ‘Limericks hebben altijd een dubbele bodem, dit boekje is daarom iets minder geschikt voor kinderen jonger dan 12”, knipoogt de dichter.

“Ik schreef mijn eerste limerick toen ik meer dan 25 jaar geleden het radioprogramma ‘Lukraak’ ontdekte. Presentator Luk de Laat las elke dinsdagavond poëzie voor die luisteraars hem toestuurden. Ik besloot mij ook eens aan zo’n limerick te wagen, want ik ben immers meer een man van de luchtige noot dan van het lange en diepzinnige gedicht.”, zegt De Decker.

Dubbele bodem

“De limerick is een vijfregelig versje dat ontstond in Ierland en het rijmschema ‘aabba’ volgt. De eerste versregel eindigt altijd op een plaatsnaam, en de meeste limericks hebben ook een dubbele, ietwat aangebrande bodem. Mijn schrijfsels werden door de Laat regelmatig voorgelezen tijdens de uitzending, en zo kreeg ik de smaak te pakken.”

“Het dichten is er stilaan ingeslopen: bij elke plaatsnaam die ik onderweg tegenkom, zoek ik meteen rijmwoorden. Om de uitdaging groter te maken, specialiseerde ik me in kleinere dorpen om in mijn limericks te verwerken. Dat is niet altijd eenvoudig, want buiten ‘verwisseld’ en ‘bedisseld’ rijmt er niet zoveel op pakweg Tisselt. Ik betrap mijzelf er na al die jaren op dat ik soms in rijm dénk, dat is toch een kleine afwijking geworden.”

Collectie van 3.000 stuks

“In 1994 verdween ‘Lukraak’ uit de ether, maar met een groepje trouwe schrijvers en luisteraars richtten we het tijdschrift ‘De Lukraker’ op. 25 jaar lang schreven en dichtten we samen verder. We werden zo een hechte vriendenkring, en gingen zelfs samen op vakantie. Maar net viel het laatste exemplaar van ‘De Lukraker’ in de brievenbus, want ook de Laat wordt stilaan een dagje ouder.”

“Het resultaat van dat jarenlange gerijm, is een collectie van zeker 3.000 limericks. Ik besloot de honderd beste exemplaren te bundelen in een boekje, de opbrengst schenk ik integraal aan het Kinderkankerfonds van het UZ Gent. Een bevriende dichteres verloor immers haar zoontje aan leukemie, en ik wou al langer iets voor haar doen. Daarom verkoop ik deze mini-uitgave aan 5 euro, de verzending kost een euro extra.”

Het limerickboekje bestellen kan bij Dirk De Decker op 0494 596 787, via dirk.dedecker@hotmail.com of door overschrijving op rekeningnummer BE 28 0616 2992 2020.