Willebroek zoekt vrijwilligers voor proefproject: “Huiswerkbegeleiding moet leerlingen sterker maken” Els Dalemans

21 augustus 2020

11u55 4 Willebroek De gemeente Willebroek zet, samen met twee lagere scholen uit de Kanaalgemeente, de schouders onder een proefproject rond huiswerkbegeleiding. “We gaan op zoek naar vrijwilligers die deze kinderen willen ondersteunen”, zegt onderwijsschepen Murat Oner (CD&V).

“We lanceren dit proefproject niet toevallig bij de start van het nieuwe schooljaar. Huiswerkbegeleiding is enorm belangrijk, want door leerlingen te begeleiden bij de opvolging van hun lessen maken we ze meteen een pak sterker. Met de juiste huiswerkbegeleiding kunnen we hopelijk de ongelijkheid op de schoolbanken wegwerken, de ouders waar nodig ondersteunen en de communicatie tussen de ouders, de school en het kind verbeteren”, zegt Oner.

Juiste vrijwilligers

“Dit project kan dan ook alleen maar slagen met de juiste vrijwilligers. We gaan op zoek naar mensen die thuis zijn in het begeleiden en ondersteunen van kinderen. Samen met hen kunnen leerlingen de leerstof na de schooldag verder inoefenen, extra focussen op bepaalde aandachtspunten, maar bijvoorbeeld ook leren om het huiswerk elke dag in te plannen.”

Meer zelfvertrouwen

“Ons doel is om de Willebroekse schoolkinderen die het nodig hebben op deze manier meer zelfvertrouwen te geven, hen betere studievaardigheden en een zelfstandige werkhouding aan te leren én hen meer plezier te laten hebben in de vakken op school. Want ook dat laatste is voor kinderen enorm belangrijk.”

“We starten voor dit project met huiswerkklassen op school, deze klas opent de deuren meteen na het einde van de lessen om 16 uur. Wie graag huiswerkbegeleider wil worden, kan contact opnemen met de dienst onderwijs van de gemeente Willebroek op 03 866 91 80 of via onderwijs@willebroek.be.”