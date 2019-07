Willebroek zoekt nieuwe bestemming voor gemeentehuis en pastorie van Blaasveld Els Dalemans

04 juli 2019

15u55 3 Willebroek De gemeente Willebroek gaat op zoek naar een nieuwe bestemming voor het voormalige gemeentehuis en de pastorie van deelgemeente Blaasveld. “De erfpachtovereenkomst met De Meerpaal wordt ontbonden, we onderzoeken daarom wat allemaal mogelijk is op deze locatie”, zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA).

De pastorijwoning en het gemeentehuis van Blaasveld, allebei gelegen aan de Mechelsesteenweg tegenover de kerk, werden de voorbije jaren gebruikt door De Meerpaal. Maar die Willebroekse voorziening voor personen met een handicap kon verhuizen naar het klooster van de ‘Dochters van Maria’ in de Kerkstraat. “We hadden met De Meerpaal in 2017 net een nieuwe erfpachtovereenkomst afgesloten om het mogelijk te maken beide panden grondig te verbouwen en te moderniseren. Maar die werken werden geschat op zo’n 3 miljoen euro, uiteindelijk vond De Meerpaal een meer haalbare en meer betaalbare oplossing”, zegt Bevers.

“Daarom hebben we onze overeenkomst ontbonden en staan de oude pastorij en het gemeentehuis nu opnieuw leeg. We gaan nu op zoek naar een nieuwe invulling. Er zijn zeker enkele geïnteresseerden voor deze panden, maar wij willen eerst zelf grondig onderzoeken wat voor ons op deze locatie wel en niet kan. De pastorie en het gemeentehuis zijn aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed, het zijn twee indrukwekkende gebouwen in het dorp die we ook bij de heraanleg van het centrum Blaasveld de nodige aandacht willen geven.”