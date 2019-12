Willebroek Winkelhart showt prijzen in eigen 'glazen huis’ op 't Pleintje Els Dalemans

04 december 2019

11u23 0 Willebroek De handelaars van Willebroek Winkelhart plaatsten hun eigen versie van het ‘glazen huis’ op ‘t Pleintje. “We vulden onze glazen container met alle prijzen die je kan winnen tijdens onze eindejaarsactie. We schenken immers samen voor duizenden euro’s aan spullen weg, en wilden al dat moois graag eens letterlijk in de kijker zetten.”

“De eindejaarsactie van Willebroek Winkelhart loopt de hele maand december, klanten krijgen bij de 28 deelnemende handelaars tickets waarmee ze gratis kunnen deelnemen aan de wedstrijd. De prijzenpot is indrukwekkend: we schenken onder andere een grote flatscreen-tv weg, een frigo en vaatwasmachine, waardebonnen van verschillende kleding- en andere zaken, een reischeque, een ruiker bloemen, etentjes bij onze horecazaken, zelfs een heuse kluis!”

“De hoofdprijs is een Willebroek Winkelhart-bon ter waarde van maar liefst 2.500 euro, die je in alle deelnemende handelszaken kan gebruiken. De winnaars worden geloot op zaterdag 4 januari om 19 uur in de spiegeltent op het marktplein in Willebroek. “