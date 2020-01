Willebroek Winkelhart deelt prijzen uit Els Dalemans

11 januari 2020

14u09 2 Willebroek Handelaarsvereniging Willebroek Winkelhart deelde de prijzen uit van de eindejaarsactie 2019. De hoofdprijs, een Willebroek Winkelhart-bon ter waarde van maar liefst 2.500 euro, werd gewonnen door Ingrid Persyn. Zij kan de cheque in alle deelnemende handelszaken gebruiken.

“De dertig deelnemende handelaars aan de eindejaarsactie schonken samen 73 prijzen weg, met een totale waarde van duizenden euro’s. Tijdens de maand december kregen klanten bij hun aankoop in onze winkels bonnetjes, waarmee ze gratis konden deelnemen aan de wedstrijd”, zegt Wim Jacobs van Willebroek Winkelhart.

“Begin januari werden de winnaars geloot, en schonken we onder andere een grote flatscreen-tv weg, een frigo en vaatwasmachine, waardebonnen van verschillende kleding- en andere zaken, een reischeque, een ruiker bloemen, etentjes bij onze horecazaken en meer. De hoofdprijs, is bon van 2.500 euro, werd geschonken door Willebroek Winkelhart zelf. Ingrid Persyn stopte het winnende lotje in de bus bij Bakkerij Buelens.”

“Met deze succesvolle eindejaarsactie achter de rug, zijn we vanuit Willebroek Winkelhart alweer druk in de weer met de voorbereidingen van onze Valentijnsactie.”