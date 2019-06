Willebroek wil werken aan site De Schalk nog dit jaar opstarten Els Dalemans

15u06 0 Willebroek De gemeente Willebroek wil de werken op site De Schalk nog dit jaar opstarten. “De zoektocht naar een aannemer is volop aan de gang, in september willen we een keuze maken”, zegt bevoegd schepen Maaike Bradt (CD&V).

Aan de plannen voor het ‘Huis van de Vrije Tijd’ wordt al sinds 2013 gewerkt. Het doel van dit masterplan is de reorganisatie van de Willebroekse vrijetijdsdiensten. De activiteiten worden verdeeld over 2 sites: De Schalk en het Oud Gemeentehuis.

“Site De Schalk is eerst aan de beurt. We hebben de bouwvergunning op zak, kregen de nodige subsidies... Net werd ook de zoektocht naar een aannemer geopend. Kandidaten hebben nog de kans tot 23 augustus om zich in te schrijven. Daarna worden alle ingediende dossiers ter controle voorgelegd aan studiebureau Stramien. We willen met het schepencollege graag in september een keuze maken, om zo de werken nog tegen het einde van dit jaar te kunnen opstarten.”

Op site De Schalk worden alle sportieve activiteiten gebundeld, samen met het jeugdhuis, de buitenschoolse kinderopvang (BKO) en kribbe, een cafetaria en een sportpark rondom. Als De Schalk is afgewerkt, wordt het Oud Gemeentehuis omgebouwd tot het nieuwe cultuurcentrum. Ook de bibliotheek verhuist naar deze site. Aan de volledige realisatie van het Huis van de Vrije Tijd hangt een prijskaartje van zo’n 19 miljoen euro.