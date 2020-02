Willebroek voert strijd tegen kinderarmoede op: Kanaalgemeente krijgt eigen 'Huis van het kind’, GO-team breidt uit Els Dalemans

07 februari 2020

12u33 0 Willebroek De gemeente Willebroek gaat de strijd tegen de kinderarmoede opvoeren. “Het GO-team, dat gezinnen in moeilijkheden ondersteunt, breidt uit. We bouwen ook een eigen ‘Huis van het kind’ uit, met een focus op huiswerkbegeleiding en het wegwerken van taalachterstand”, zeggen burgemeester van Willebroek Eddy Bevers (N-VA) en jeugdschepen Murat Oner (CD&V).

“Willebroek heeft al een tijdje een GO-team, een ondersteuningsteam dat gezinnen met kinderen in moeilijkheden heel intensief begeleidt. Op dit moment maken zo’n zeven à acht gezinnen gebruik van het GO-team. Onze GO-medewerker helpt deze gezinnen om opnieuw structuur te krijgen in en grip te krijgen op het leven van alledag. Het gaat heel concreet om zaken als het huis netjes houden, elke ochtend boterhammen smeren voor de kinderen, hen op tijd naar school brengen…”, somt Bevers op.

GO-team breidt uit

“Soms gaat het team nog een stap verder, en laat onze GO-medewerker bijvoorbeeld een grote afvalcontainer aanrukken. Men haalt dan in één keer alle afval en rommel uit een huis, en organiseert een grote kuis zodat men echt weer met een schone lei kan starten. Het GO-team staat ook in contact met allerlei anderen diensten: Kind en Gezin, het CLB, de jeugddienst... Het zijn vaak de scholen die ons de eerste signalen geven dat een gezin hulp nodig heeft. We breiden dit GO-team uit met een extra medewerker, want het werk van deze ploeg is zó hard nodig maar enorm intensief.”

Huis van het kind

“Om gezinnen nog beter te ondersteunen in de opvoeding van kinderen, richten we bovendien een eigen ‘Huis van het kind’ op. In het verleden werkten we hiervoor samen met Klein-Brabant. Vanuit dat Huis van het kind geven we advies en ondersteuning over bijvoorbeeld kinderopvang, opvoeding en meer. We gaan intensiever inzetten op huiswerkbegeleiding, omdat we veel signalen krijgen dat kinderen moeite hebben met het ‘leren leren’. Daarom willen we met brugfiguren tussen scholen en gezinnen de ouders stimuleren om mee het huiswerk te bekijken, de schoolagenda beter op te volgen, de kinderen een kans te geven om hun taalachterstand weg te werken... ”

Kindergemeenteraad

“Om het gezinnen in armoede financieel ook wat makkelijker te maken, bekijken we de oprichting van een sociale kruidenier. We probeerden dit project in het verleden al vanuit het OCMW op te starten, maar dat is toen niet gelukt. Nu bekijken we een samenwerking met andere partners.”

“We willen tot slot ook de kinderen zelf een stem geven. Daarom gaan we in samenwerking met de scholen op ons grondgebied een kindergemeenteraad oprichten. Zo kunnen ook de kleinste Willebroekenaars duidelijk aangeven wat zij belangrijk vinden in hun gemeente. We willen graag zo snel mogelijk op zo veel mogelijk vlakken ingrijpen, zodat kinderarmoede geen generatie-armoede wordt.”