Willebroek verwelkomt nieuwe inwoners en inburgeraars Els Dalemans

25 november 2019

14u41 0 Willebroek De gemeente Willebroek verwelkomde zo’n 120 nieuwe inwoners tijdens een speciaal voor hen georganiseerde ‘onthaaldag’. Ook de Willebroekenaars die hun inburgeringstraject net hebben afgerond, waren van de partij. “De nieuwkomers leren onze Kanaalgemeente tijdens deze activiteit meteen wat beter kennen”, zeggen gidsen van dienst burgemeester Eddy Bevers (N-VA) en schepen Luc Spiessens (N-VA).

“We organiseren deze onthaaldag twee keer per jaar, de nieuwe Willebroekenaars en inburgeraars worden klassiek verwelkomd met een uitgebreid ontbijt in de gemeentelijke bibliotheek. Daarna maken we samen een busrit doorheen de gemeente, langs de meest markante plekjes van Willebroek. Zo weet ook iedereen die hier nieuw is, meteen waar je moet zijn in de gemeente.”

“Als afsluiter lieten we alle aanwezigen proeven van enkele streekproducten: onze bekende Duvelfricassee, Willebroekse schep en plaatselijke likeurtje ‘Vaartwater’. Voor de Willebroekenaars die hun inburgeringstraject hebben afgerond, stond er nog een ceremonie op de agenda: zij kregen immers allemaal een oorkonde. Als aandenken kreeg elk nieuw gezin een goedgevulde Willebroekse winkeltas mee naar huis.”