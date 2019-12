Willebroek verkoopt site Cash&Fresh voor 815.000 euro aan projectontwikkelaar die er 80 woningen wil bouwen Els Dalemans

10u53 0 Willebroek De gemeente Willebroek verkoopt de site Cash&Fresh, gelegen pal onder de watertoren in het centrum van de Kanaalgemeente, voor 815.000 euro. Projectontwikkelaar Durabrik nv plant er meer dan 80 nieuwe woongelegenheden.

“We lanceerden begin dit jaar een projectoproep voor het perceel van Cash&Fresh en de aangrenzende leegstaande woningen en winkels. De nadruk moet liggen op ‘wonen’ of ‘woongelegenheden met zorgfunctie’. We kregen één voorstel binnen, van Durabrik nv, dat volledig binnen het RUP past. Wie hier wil bouwen, moet immers rekening houden met heel wat zaken: naast de prijs telt ook het ontwerp, duurzaamheid en meer”, somt bevoegd schepen Maaike Bradt (CD&V) op.

Watertoren

“Eén van onze eisen is dat het gebouw verschillende bouwlagen krijgt, die trapsgewijs aflopen naar de watertoren toe. Hiermee willen we vermijden dat men hier één massieve blok kan neerpoten. Qua stijl willen we dat de nieuwbouw mooi aansluit bij het Pleintje en de nieuwe appartementen op de hoek van de Schoolweg en de E. Vanderveldestraat.”

“Verder vragen we aandacht voor groen en open ruimte en trage wegen binnen het projectgebied. De site zal worden ontsloten via de Kapellenboslaan-Eikstraat, een rechtstreekse ontsluiting op de drukke Dendermondsesteenweg is niet toegelaten. Wij stelden vanuit de gemeente een minimumprijs in van 800.000 euro, Durabrik NV bood ons 815.000 euro. De projectontwikkelaar kan nu verder concrete plannen uitwerken en vergunningen aanvragen.”

Seniorencomplex

De gemeente Willebroek kocht de site van de voormalige Cash Fresh-supermarkt in 2010. Twee jaar later waren een concrete plannen voor de bouw van een seniorencomplex, maar het provinciebestuur schrapte dat dossier omdat er fouten zouden gemaakt zijn. In 2013 besloot de gemeente om de oude supermarktgebouwen al te slopen, op het terrein naast de watertoren werd gras gezaaid. Ondertussen werd jarenlang gewerkt aan een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het gebied. Dat was begin 2019 klaar, privé-investeerders konden daarna hun projecten voor de site indienen. Daarop ontstond er protest bij omwonenden, omdat zij het grasveld liever willen behouden.