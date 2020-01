Willebroek verdriedubbelt budget: 15 miljoen euro voor ‘wegwerken van kleine ergernissen’ Els Dalemans

17u41 2 Willebroek De gemeente Willebroek verdriedubbelt het budget voor het vernieuwen van de voet- en fietspaden en de toplagen van de wegen in de Kanaalgemeente. “Zo kunnen we sneller de kleine ergernissen wegwerken”, zegt schepen van Openbare Werken Luc Spiessens (N-VA).

“In het verleden ging één miljoen euro per jaar naar de kleinere werken, zoals het vernieuwen van het wegdek, het voet- of fietspad in een straat... Alles wat niet in het budget van de grotere projecten - zoals de volledige heraanleg van Blaasveld-centrum- zit - valt onder deze noemer. Wij kiezen er nu voor om deze legislatuur niet één maar drie miljoen euro per jaar te investeren, of een totaalsom van 15 miljoen op 5 jaar tijd”, zegt Spiessens.

Groenberm wordt parking

“Vaak slepen deze herstellingen te lang aan, terwijl we met een verhoging van het budget verschillende kleine pijnpunten snel kunnen wegwerken. Concreet denk ik dan aan het fietspad van de Boomsesteenweg, de Cardijnwijk in Tisselt, Hinxelaar en de Tuinwijk-Zuid, de IJzerenwegstraat, de Molenweg en de Glooistraat... In de Geuzestraat bijvoorbeeld gaan we de groenbermen omvormen tot parkeerplaatsen, om zo de parkeerdruk te doen dalen. We merken immers dat het net die kleine ergernissen zoals putten in het wegdek of losliggende tegels zijn die onze inwoners enorm storen.”