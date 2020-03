Willebroek schrapt wekelijkse markt Els Dalemans

17 maart 2020

14u45 20 Willebroek De gemeente Willebroek heeft besloten om de wekelijkse woensdagmarkt in het centrum van de Kanaalgemeente voorlopig te annuleren. “We willen op deze manier de verspreiding van het coronavirus vermijden.”

“Onze wekelijkse markt is erg groot én populair, zeker bij mooi weer. Maar tijdens de markt is het bijna onmogelijk om het principe van ‘social distancing’ - voldoende afstand bewaren en sociale contacten vermijden - na te leven. Bovendien is de markt een plaats waar verschillende generaties in contact komen met elkaar en net dat moeten we proberen vermijden”, zegt Willebroeks burgemeester Eddy Bevers (N-VA).

“Daarom werd er vanuit het gemeentebestuur beslist om de markt in zijn geheel niet meer te laten plaatsvinden tot en met 3 april 2020. Deze maatregel geldt ook voor kramen die enkel voeding aanbieden. We begrijpen dat deze beslissing een grote impact kan hebben op zowel de marktkramers als de vele bezoekers. Maar we zijn ervan overtuigd dat deze maatregel nodig is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alleen zo kunnen we samen de meest kwetsbare personen in onze samenleving en de vele mensen in de zorgsector beschermen.”