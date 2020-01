Willebroek plant renovatie van oud gemeentehuis Heindonk: “Prachtig gebouw moet nieuwe toekomst krijgen”

Els Dalemans

23 januari 2020

18u04 2 Willebroek De gemeente Willebroek wil graag nog deze legislatuur starten met de renovatie van het oud gemeentehuis van deelgemeente Heindonk. “We dromen van een nieuwe invulling voor dit prachtige gebouw”, zegt bevoegd schepen Maaike Bradt (CD&V).

“Heel af en toe wordt nog een activiteit georganiseerd in het oud gemeentehuis, een statig pand pal in het dorp. De fanfare had tot voor kort haar lokaal in het zaaltje beneden, tijdens de verkiezingen wordt er telkens een stemlokaal ingericht, en het gezellige binnenplein was één van de locaties van onze zomerse jazzconcerten”, zegt Bradt.

Subsidies

“We willen het oud gemeentehuis graag nieuw leven inblazen. Daarom werken we, samen met Kempisch Landschap, aan een dossier over de site. Met die bundel trekken we naar de dienst Erfgoed, het oud gemeentehuis is immers deels beschermd. We hopen dus op financiële steun in de vorm van subsidies.”

Privé-initiatief

“Vanuit de gemeente Willebroek hebben we, voor het laatste jaar van deze legislatuur, een bijdrage van 100.000 geblokkeerd voor dit project. Graag willen we het gebouw op termijn een gemeenschapsfunctie geven, misschien in combinatie met een privé-initiatief. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een horecazaak, gecombineerd met een plek waar onze inwoners en verenigingen terechtkunnen.”

Duiven

“Omdat deze voorbereidingen heel wat tijd in beslag nemen, willen we nu toch al graag enkele noodzakelijke herstellingen uitvoeren. Het pand is immers zwaar in verval geraakt, duiven vliegen er binnen en buiten en palmden de hele zolderverdieping in. Met enkele kleine maatregelen willen we vermijden dat de situatie nog erger wordt.”