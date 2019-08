Willebroek organiseert eerste erfgoedcafé Els Dalemans

14 augustus 2019

16u24 0 Willebroek De gemeente Willebroek organiseert op donderdag 22 augustus de eerste editie van het ‘erfgoedcafé’.

“Willebroek wil, samen met enkele andere gemeenten en intercommunale Igemo, graag een intergemeentelijke culturele erfgoedcel oprichten. Het doel is om onze krachten te bundelen om zo het cultureel erfgoed in onze regio te versterken.”

“Participatie een belangrijk onderdeel van dat proces, want alleen door dialoog en gerichte vragen komen we te weten wat er leeft en speelt in het cultureel erfgoedveld van Willebroek. We willen ontdekken wat de verwachtingen zijn, en op welke manier een culturele erfgoedcel een meerwaarde kan zijn.”

“Omdat de beste gesprekken nu eenmaal op café gevoerd worden, organiseren we op donderdag 22 augustus een erfgoedcafé in Kasteel Bel-Air. Alle verenigingen en personen met een hart voor het erfgoed in onze gemeente zijn van harte welkom.”

“We vragen de aanwezigen om ter voorbereiding na te denken over twee zaken. Laat ons weten op welk project, dat jullie vereniging/instelling al georganiseerd heeft, jullie het meest trots zijn, én welk project jullie vereniging/instelling in de toekomst graag wil organiseren en wat hierbij de mogelijke obstakels zijn.”

Het eerste erfgoedcafé vindt plaats op donderdag 22 augustus om 19.30 uur in Kasteel Bel-Air, Mechelsesteenweg 102 in 2830 Willebroek. Wie erbij wil zijn, schrijft in via sebastiaan.goovaerts@igemo.be.