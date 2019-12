Willebroek onderzoekt bouw nieuw zwembad en verlengt samenwerking met De Druppelteen Els Dalemans

18 december 2019

15u17 10 Willebroek De buurgemeenten Willebroek en Kapelle-op-den-Bos hebben hun samenwerking rond zwembad De Druppelteen opnieuw verlengd. “Tot het eind van 2025 draagt de gemeente Willebroek mee de helft van de exploitatiekosten van het zwembad. Ondertussen onderzoeken we de bouw van een zwembad op domein Hazewinkel”, zegt Willebroeks sportschepen Ronny Somers (N-VA).

De gemeenten Willebroek en Kapelle-op-den-Bos werken al sinds 2003 samen rond zwembad De Druppelteen in Kapelle-op-den-Bos. Inwoners van Willebroek kunnen, net als scholen en sportclubs uit de Kanaalgemeente, genieten van voordelige tarieven in het zwembad in de buurgemeente. In ruil draagt Willebroek een deel van de kosten.

De overeenkomst tussen de twee buurgemeenten wordt opnieuw voor voor zes jaar verlengd: “Tot het eind van 2025 draagt de gemeente Willebroek de helft van de exploitatiekosten van het zwembad Druppelteen, tot een maximumbedrag van 198.000 euro op jaarbasis. Op deze manier kunnen we de Willebroekenaars stimuleren om meer te bewegen, en geven we iedereen de kans om op een betaalbare manier te sporten.”

Zwembad op Hazewinkel

Maar Willebroek, dat voor de samenwerking een eigen zwembad had aan sportsite De Schalk, onderzoekt ondertussen ook weer de bouw van een nieuw zwembad. “We zijn op dit moment in gesprek met Sport Vlaanderen over de opmaak van een nieuw PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) voor domein Hazewinkel in onze deelgemeente Heindonk.”

“Daar zouden we graag samen een nieuw zwembad bouwen, Sport Vlaanderen kan in de samenwerking bijvoorbeeld voor de grond zorgen en de gemeente Willebroek kan - zelfs samen met enkele omliggende gemeenten - het zwembad bekostigen. Wij schreven in onze meerjarenplanning voor dit project een bedrag in van 10 miljoen euro in 2025”, besluit Somers.

