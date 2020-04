Willebroek moedigt inwoners aan om ‘de bloemetjes buiten te zetten’ Els Dalemans

08 april 2020

12u18 0 Willebroek De gemeente Willebroek organiseert de bebloemingswedstrijd ‘Willebroek zet de bloemetjes buiten’. “We gaan op zoek naar de vrolijkste voortuinen op ons grondgebied. Zo kunnen we onze Kanaalgemeente samen een pak fleuriger maken”, zegt omgevingsschepen Maaike Bradt (CD&V).

“Het plantseizoen is van start gegaan en we moeten toch allemaal ‘in ons kot’ blijven. Zo is er voldoende tijd om eens na te denken over hoe we Willebroek samen kunnen vergroenen en bebloemen. Het doel is om zo veel mogelijk voortuinen of -gevels op te fleuren met kleurrijke bloemen en planten. Zo zorgen we samen voor een mooie en fleurige leefomgeving.”

Vensterbank

“Ook wie geen groene vingers of minder tijd heeft, kan deelnemen. Een bloeiende struik of een mooie krans aan de deur zorgen ook al voor een wereld van verschil. Zelfs wie geen voortuin heeft kan zich inschrijven, want je kan ook leuke gevelbebloeming plaatsen, of kleurrijke bloemen op de vensterbank.”

“Inschrijven kan tot en met 31 mei 2020 via www.willebroek.be/bebloeming, tijdens de zomermaanden komt een jury langs alle deelnemers om de bebloeming te beoordelen. De prijsuitreiking vindt plaats in het najaar, en élke deelnemer wordt beloond met een leuke attentie.”