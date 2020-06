Willebroek maakt werk van ontsluitingsweg Kersdonk: “Vrachtwagens moeten weg om dorp weer leefbaar te maken” Els Dalemans

30 juni 2020

14u08 8 Willebroek De gemeente Willebroek gaat zelf een plan uittekenen voor de ontsluiting van site Kersdonk in Tisselt. “De vrachtwagens denderen dagelijks door het centrum van Tisselt, wij willen het dorp weer leefbaar maken. Daarom plannen we een nieuwe ontsluitingsweg, met ook ruimte voor nieuwe bedrijven”, zegt bevoegd schepen Maaike Bradt (CD&V). Groen Willebroek is tegen het plan: “Palm niet nóg meer open ruimte in.”

“Het is de hogere overheid die het gebied tussen het Zeekanaal en de A12 jaren geleden al inkleurde als zone voor bedrijven. Dit is ook logisch, omdat Willebroek nu eenmaal ideaal gelegen is. Maar de ontsluitingsweg, die de vele vrachtwagens van de bedrijven naar de A12 moest voeren, bleef uit. Daarom stellen wij vanuit de gemeente Willebroek de officiële vraag aan de provincie Antwerpen om dit plan zelf te mogen opmaken. Op die manier kunnen we meteen meer realiseren dan enkel een ontsluitingsweg”, zegt Bradt.

Verkeersinfarct

“Tisselt kreunt nu immers onder de dagelijkse verkeersdruk. De wegen naast het water zijn veel te breed aangelegd, dit was nodig om de trucks toe te laten. Maar als fietser of voetganger riskeer je er bijna je leven. Elke keer de Brielenbrug omhoog moet, zorgt dit voor een verkeersinfarct in het dorp. Daarom willen wij de herinrichting van Tisselt meteen mee opnemen in het plan, net als de vallei van de Bosbeek.”

Creatieve oplossingen

“We moeten wel beseffen dat bij de nieuwe ontsluitingsweg onvermijdelijk ook nieuwe ontwikkeling hoort. Alleen op deze manier is het project realiseerbaar en betaalbaar. Maar we gaan aan die nieuwe bedrijven wél eisen stellen, samen op zoek gaan naar creatieve oplossingen. We willen géén site vol blokkendozen naast elkaar, maar een zo optimaal mogelijk gebruik van de beschikbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan glasbouw bovenop het dak van een logisitiek bedrijf, hernieuwbare energie, gemeenschappelijke parkeerplekken en meer.”

Dorpsplein

“Eens de ontsluitingsweg gerealiseerd is, kunnen we het dorp zelf herinrichten. Tussen de nieuwe ontwikkeling en de bewoning komen groene buffers. De oevers van het Zeekanaal willen we ‘zachter’ maken, met meer ruimte voor wandelaars en fietsers. Tisselt verdient ook weer een echt dorpsplein in plaats van een drukke verkeersrotonde, en een pak meer groen. We plannen ook trage wegen, verbindingen voor fietsers langsheen het water en door de velden, zodat zij gescheiden van het autoverkeer veilig naar Willebroek kunnen fietsen.”

Megalomaan project

Opvallend: Groen Willebroek stemde tégen de plannen. “Dit plan staat gelijk aan nog meer beton, nog minder open ruimte, nog meer vrachtverkeer in en langs onze gemeente. Men gebruikt de ontsluiting van Kersdonk als kans om heel wat landbouwgrond en bos te doen verdwijnen, voor een megalomaan project waar veel te weinig concrete en kwalitatieve jobs tegenover staan”, zegt gemeenteraadslid Thierry Serrien.

Walhalla

“De gebruikte terminologie in dit plan doet denken aan een klimaatpark, een ‘walhalla van de duurzame ontwikkeling’. Dat is echter een verkoopstruc met milieubewustzijn als vals argument. Het klimaat heeft open ruimte en bomen nodig, niet dit project. Als je echt om het milieu en leefbaarheid voor toekomstige generaties geeft, dan hou je het in Tisselt bij een ontsluitingsweg zonder meer.”