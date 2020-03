Willebroek maakt betalend parkeren gratis tijdens coronacrisis Els Dalemans

19 maart 2020

17u40 0 Willebroek De gemeente Willebroek en parkeerbedrijf OPC beslisten samen dat er niet zal gecontroleerd worden op het betalend parkeren in Willebroek tijdens de coronacrisis. “We willen de parkeerruimte in het centrum gratis ter beschikking stellen van onze inwoners. De parkeerdruk is er immers, onder meer door het grote aantal mensen dat thuiswerkt, sterk gestegen.”

“De maatregel om het parkeren in Willebroek gratis te maken, past binnen de richtlijnen die moeten gevolgd worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bewoners kunnen dichter bij huis parkeren en hoeven dus minder afstand af te leggen om van en naar hun wagen te stappen. Bovendien vermijden we zo het contact met de betaalautomaten, zowel voor onze inwoners als voor de werknemers van het parkeerbedrijf.”

Handelaars steunen

“Ook de controles in de blauwe zone, waar automobilisten een parkeerkaart moeten leggen, worden voorlopig opgeschort. We overwegen vanuit de gemeente Willebroek en OPC ook om na afloop van de coronacrisis het betalend parkeren een tijdlang gratis te houden. Op de manier willen we de handelaars alle kansen geven om hun activiteiten opnieuw op te starten, en hun klanten aanmoedigen om weer massaal naar onze Willebroekse winkels te komen.”