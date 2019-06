Willebroek legt hitteplan klaar voor Kanaalfeesten Els Dalemans

27 juni 2019

15u58 2 Willebroek Voor het eerst in de geschiedenis van het festival, legt de gemeente Willebroek een hitteplan klaar voor de Kanaalfeesten. “Met een reeks beschermende maatregelen willen we iedereen ondanks de bloedhete temperaturen volop laten genieten”, zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA).

De opbouw voor de Kanaalfeesten, die op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni het centrum van Willebroek inpalmen, is volop aan de gang. Het zomerfestival blijft ook dit jaar gratis, bezoekers kunnen er kiezen tussen optredens op het hoofd- of cultuurpodium, flaneren op de braderie, zich amuseren met de kinder- en randanimatie. Op het podium worden onder andere Les Truttes, GhostRockers, Radio Guga, Slongs, Lil Kleine en de Soul Shakers verwacht.

Maar op zaterdag wordt verwacht dat de temperaturen de pan uit swingen, daarom goot Willebroek een reeks beschermende maatregelen in een hitteplan. “We voorzien op verschillende plaatsen op het festivalterrein gratis drinkwater. We gaan de bezoekers aanmoedigen om hier echt gebruik van te maken, en verder zelf ook de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen. Denk maar aan genoeg bescherming tegen de zon met zonnecrème, petjes en beschermende kledij, het regelmatig opzoeken van een schaduwplek, enzovoort”, somt Bevers op.

“We maakten de nodige afspraken met de hulpdiensten, onze medewerkers en het Rode Kruis, zij houden nog meer dan anders een oogje in het zeil. We houden ook de thermometer erg goed in de gaten, want de verwachte piek op zaterdag baart ons zorgen. Als het echt té heet wordt, zetten we eventueel nog extra maatregelen zoals watervernevelaars in om voor bijkomende verkoeling te zorgen.”

De Kanaalfeesten focussen dit jaar ook op duurzaamheid en minder afval, onder andere met de invoering van herbruikbare bekers en een peukensleuf voor de rokers.

