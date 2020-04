Willebroek lanceert e-loket sneller dan gepland door coronacrisis Els Dalemans

03 april 2020

14u28 5 Willebroek De gemeente Willebroek lanceert haar e-loket door de coronacrisis sneller dan gepland. “Voortaan kan je zonder verplaatsing, op elk moment van de dag, online een attest of akte opvragen”, zegt schepen van ICT Bavo Anciaux.

“Om de verplaatsingen van onze inwoners tot een minimum te beperken in deze tijden van strikte maatregelen, hebben we ons e-loket in sneltempo gerealiseerd. Wij willen immers ook dat iedereen zo veel mogelijk in zijn of haar ‘kot’ blijft. Met het nieuwe e-loket kunnen inwoners nu van thuis uit akten of uittreksels opvragen, zonder naar het Administratief Centrum te komen.”

Sneltempo

“De realisatie van het Willebroekse e-loket stond al op de agenda, maar we hebben het naar aanleiding van de coronacrisis in sneltempo afgewerkt en gelanceerd. Handig is ook dat inwoners nu dag en nacht, elke dag van de week zaken kunnen aanvragen en in hun mailbox ontvangen. Ze hoeven zich niet meer aan te passen aan de openingsuren van het Administratief Centrum. Een extra pluspunt is dat ook aanvragen van professionele gebruikers, zoals notarissen en advocaten, nu volledig digitaal afgewerkt kunnen worden.”

Het e-loket is te vinden op www.willebroekbe/e-loket, inloggen doe je met een elektronische identiteitskaart of met de Itsme-app.