Willebroek krijgt 35 hectare extra natuurgebied: “Bovenzanden wordt gecontroleerd overstromingsgebied” Els Dalemans

02 oktober 2020

17u42 1 Willebroek Willebroek telt voortaan 35 hectare natuurgebied meer. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) maakt van het gebied Bovenzanden een gecontroleerd overstromingsgebied.

Met deze beslissing wordt de veiligheid tegen overstromingen verhoogd en wordt tegelijk 35 hectare extra natuurgebied gerealiseerd. “Bovenzanden behoort tot het gebied van de Dijlemonding. Twee keer per dag zal een beperkte hoeveelheid rivierwater het gebied instromen, bij eb stroomt het water terug naar de rivier. Het gebied wordt zo een gecontroleerd overstromingsgebied dat kansen geeft aan getijdennatuur: een wilgenvloedbos met kreken, slikken en schorren. Om dit mogelijk te maken, zal een nieuwe sluis gebouwd worden in de overloopdijk”, zegt de minister. “Bovenzanden is al sinds 1981 een gecontroleerd overstromingsgebied, maar landbouwactiviteiten bleven in het gebied altijd mogelijk. Met deze beslissing wordt Bovenzanden omgevormd tot natuurgebied.”