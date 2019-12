Willebroek investeert recordbedrag van 86 miljoen euro Els Dalemans

17 december 2019

17u47 26 Willebroek De gemeente Willebroek gaat de komende zes jaar een recordbedrag van 86,6 miljoen euro investeren. Dat is bijna drie keer zoveel als de geïnvesteerde 30 miljoen tijdens de vorige legislatuur. Het nieuwe ‘Huis van de vrije tijd’ op site De Schalk is met 26 miljoen de grootste slokop.

Het ‘Huis van de Vrije Tijd’ in Willebroek verdeelt de activiteiten van de de Willebroekse vrijetijdsdiensten over twee sites: De Schalk en het Oud Gemeentehuis. Het bestuur wil deze legislatuur fase 1, Site De Schalk, realiseren en voorziet voor dit project 26 miljoen euro.

Drie jaar werken in Blaasveld

Ook de geplande vernieuwing van Blaasveld-centrum is aan de beurt, goed voor een investering van 3,5 miljoen euro. “We hopen deze werken in 2021 op te starten, we werken in de zone tussen de Vredesbrug en discotheek Willy’s Moustache. Ook het kerkplein wordt vernieuwd, net als het Grimbergheplein en omgeving. We zullen in drie fasen werken, alles samen zal de klus zo’n drie jaar tijd in beslag nemen.”

Willebroek Morgen

“Voor de Oude Dendermondsestraat en omgeving ligt 380.000 euro klaar, de vernieuwing van de Breendonkstraat schatten we op 1,6 miljoen. Willebroek Morgen fase 4, dit is de zone tot aan het station, zal ons 1,95 miljoen kosten en in 2020 en 2021 worden gerealiseerd. Verder pakken we ook de Bezelaerstraat aan (220.000 euro), de Beekstraat en Overloopstraat (400.000 euro), de Rode Kruisstraat (400.000 euro) en de Brownfieldlaan (600.000 euro). De vernieuwing van de Herman Vosstraat en omgeving zal één miljoen kosten, we werken de Tuinwijk fase 2 af en aansluitend volgt meteen ook fase 3.”

Meer subsidies

“Park ‘Den Blijk’ in Willebroek wordt volledig vernieuwd, naar het voorbeeld van park Bel Air tijdens de vorige legislatuur. We ondersteunen het verenigingsleven met een budget van 585.000 euro per jaar en meer subsidies voor jeugdwerking, inhoudelijke en faciliterende ondersteuning. Ook de sporthal van Tisselt wordt gerenoveerd.”