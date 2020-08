Willebroek hijst Mayors for Peace-vlag, 75 jaar na atoombomaanvallen: “Niets is belangrijker dan vrede”



Els Dalemans

06 augustus 2020

16u52 0 Willebroek Burgemeester van Willebroek Eddy Bevers (N-VA) hees donderdag de Mayors for Peace-vlag aan het administratief centrum. Hiermee herdenkt de Kanaalgemeente de atoombomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki, exact 75 jaar geleden.

“Op 6 en 9 augustus is het exact 75 jaar geleden dat de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki het slachtoffer werden van een aanval met een kernwapen. De bommen ‘Little boy’ en ‘Fat Man’ vernielden beide steden en maakten zo 140.000 en 70.000 slachtoffers” zegt Bevers.

13.400 kernwapens

“Ook in Willebroek willen we graag stilstaan bij wat de beide Japanse steden is overkomen, en mee de internationale gemeenschap oproepen op dringend werk te maken van wereldwijde nucleaire ontwapening. Wereldwijd zijn immers nog steeds zo’n 13.400 kernwapens aanwezig.”

Nucleaire ontwapening

“De Mayors for Peace-vlag zal daarom in onze gemeente wapperen van 6 tot 10 augustus. Mayors for Peace is een internationaal netwerk van steden en gemeenten, een organisatie die in 1982 werd opgericht door de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki. Het doel is om met steden en gemeenten van over heel de wereld samen te pleiten voor nucleaire ontwapening.”

8.000 steden

“Wereldwijd telt deze organisatie bijna 8.000 steden in 164 landen. In België zijn 386 steden en gemeenten lid van het netwerk, waaronder de gemeente Willebroek. Over één ding zijn we het immers allemaal eens: niets is belangrijker dan vrede.”