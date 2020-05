Willebroek geeft scheepsbel terug aan bemanning van mijnenjager na opknapbeurt Els Dalemans

20 mei 2020

19u42 0 Willebroek De gemeente Willebroek heeft de scheepsbel van de ‘M924 Primula’ opnieuw overhandigd aan de bemanning van de mijnenjager. De bel verbleef tijdens de onderhoudsperiode van het schip in de Kanaalgemeente.

“Willebroek is al sinds 1991 petergemeente van de M924 Primula. Dat is één van de zes mijnenjagers van de Belgische marine. De hoofdopdracht van het schip en de bemanning is om zeemijnen op te sporen en te neutraliseren. Terwijl de M924 Primula het afgelopen jaar een opknapbeurt kreeg, nam de gemeente Willebroek de scheepsbel tijdelijk in bewaring”, zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA).

Dierbaar

“Nu de opknapbeurt achter de rug is, konden we de scheepsbel opnieuw aan de bemanning overhandigen. Omwille van de coronacrisis ging het dit keer om een beperkte protocollaire plechtigheid op de Marinebasis van Zeebrugge. Het commando over de M924 Primula werd meteen ook overgedragen van Luitenant-ter-zee eerste klasse Dieter Moors aan Luitenant-ter-zee Frederick Verdonck. Ik ben trots dat we ook nu weer mochten waken over wat voor de bemanning van de M924 Primula zo dierbaar is. Tijdens de onderhoudsbeurt kreeg dit bijzondere juweel een mooi plekje in mijn kantoor.”