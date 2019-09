Willebroek focust op geestelijke gezondheid met spreuken en trampoline-work-out Els Dalemans

27 september 2019

11u53 0 Willebroek Op verschillende openbare gebouwen en etalages van handelaars in Willebroek vind je van 1 tot 10 oktober opvallende spreuken terug. Hiermee focust de Kanaalgemeente op de ‘Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid’. Ook wordt een trampoline-work-out georganiseerd.

“We kozen verschillende ludieke woordspelingen, deugddoende boodschappen en quotes uit, om even stil te staan bij het belang van geestelijke gezondheid en een goede veerkracht. Veerkracht is dat wat je nodig hebt om je goed in je vel te voelen, kleine of grote tegenslagen te verwerken en er sterker uit te komen”, zegt schepen van het Huis van de Zorg Bavo Anciaux.

“Er rust nog altijd een taboe op alles wat met geestelijke gezondheid te maken heeft. Of het nu gaat over een tijdje niet goed in je vel zitten of psychische stoornissen: mensen durven het onderwerp nog steeds moeilijk ter sprake brengen. Daar willen we verandering in brengen met deze spreuken.”

Goed gevoel

“Op de ramen van het Administratief Centrum vind je nu al de spreuk ‘Jouw goedemorgen maakt mijn goede dag’ terug, vanaf 1 oktober zullen er nog meer boodschappen opduiken in het centrum. Zo willen we bij onze inwoners een glimlach opwekken en hen een goed gevoel geven.”

“We roepen de inwoners van Willebroek op om deel te nemen aan dit project: bedenk ook een positieve boodschap of spreuk, en verspreid deze op een manier die jij leuk vindt. Dat kan door de tekst voluit op je ramen te schrijven, of een foto op Instagram te plaatsen met de hashtags #samenveerkrachtig #daswillebroek... Foto’s mailen mag ook altijd naar welzijnsloket@willebroek.be.”

Trampoline-work-out

“Naar aanleiding van deze Tiendaagse, focussen we ook op voldoende bewegen. Daarom staat er op 6 oktober een bijzondere activiteit op de agenda: een gratis trampoline-work-out. We palmen de speelplaats van basisschool De Tovertuin in met vier sessies van telkens een half uur. Starten kan om 13.30 uur, 14.45 uur, 15.45 uur en 16.30 uur. Na de workshop zijn er gezonde hapjes, kinderen van deelnemers kunnen zich uitleven op de springkastelen. Inschrijven kan via 03 860 34 10 of welzijnsloket@willebroek.be.”