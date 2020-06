Willebroek evalueert coronamaatregelen in centrum na klachten: “Maak winkels weer bereikbaar en verkeerssituatie veiliger” Els Dalemans

24 juni 2020

20u06 6 Willebroek De gemeente Willebroek gaat de handelaars bevragen over de coronamaatregelen rond veilig winkelen in het centrum. Volgens Luc Vleminckx, uitbater van ‘t Willebroeks Poelierke in de August Van Landeghemstraat, zorgt onder andere de fietsstraat er voor gevaarlijke verkeerssituaties. “Weggebruikers halen de gekste toeren uit, onze winkels zijn niet meer bereikbaar. Deze maatregelen doen meer kwaad dan goed.”

Willebroek voerde begin mei een reeks coronamaatregelen in die het winkelen in de Kanaalgemeente veiliger moeten maken. Bredere voetpaden, extra fietsparking, fietsstraten en eenrichtingsverkeer moeten ervoor zorgen dat iedereen in het centrum voldoende afstand kan houden.

Spookrijders

“Al meteen na de invoering zag ik de ene spookrijder na de andere door onze straat scheuren, mensen houden zich niet op aan de looprichting op het voetpad, fietsers begrijpen niet waar ze precies moeten rijden… Deze maatregelen zijn dan ook totaal zinloos: als de mensen niet doen wat moet, gaan we het virus niet tegenhouden”, zegt Vleminckx.

“De aanpassingen zorgen niet alleen voor gevaarlijke verkeerssituaties, ze houden onze klanten ook weg uit het centrum. Niemand begrijpt nog waar men nu wel of niet mag rijden, fietsen of wandelen, het eenrichtingsverkeer zorgt voor nodeloos omrijden, er werden parkeerplaatsen geschrapt vlakbij de winkels… Commercieel is dit allesbehalve positief, terwijl men net nu -nadat winkels wekenlang de deuren moesten sluiten- zo veel mogelijk klanten naar onze winkels zou moeten lokken.”

Bijgestuurd waar nodig

Vleminckx diende daarom een verzoekschrift in, met de vraag aan de Willebroekse gemeenteraad om de fietsstraat in de August Van Landeghemstraat nietig te verklaren. Hij ving bot bij mobiliteitsschepen Luc Spiessens (N-VA). “Duizenden mensen werden ziek en overleden aan COVID-19, deze maatregelen kwamen er om onze inwoners tegen dit virus te beschermen.”

“Dat één handelaar -die zijn eigen zaak niet één dag moest sluiten en misschien zelfs méér verkocht- hierover moet klagen, is onbegrijpelijk. Deze maatregelen waren nodig om àlle winkels in Willebroek weer te heropenen, op een veilige manier. We hebben ondertussen ook bijgestuurd waar nodig, en krijgen van de handelaars en lokale politie alleen maar positieve commentaren.”

Arrogantie

De oppositiepartijen reageerden geschokt op het antwoord van Spiessens. “Deze arrogantie is met geen woorden te beschrijven, het niveau van vergaderen daalt elke gemeenteraad”, aldus onafhankelijk raadslid Kevin Eeraerts. Ook Marc De Laet (sp.a) haalde fel uit: “De mobiliteitsschepen geeft zelfs niet het signaal dat hij iets wil doen om de onveilige situatie te verbeteren. Een inwoner die een probleem meldt, wordt persoonlijk gekleineerd.”

Twee keer slachtoffer

Partijgenoot Nick Boeykens (sp.a), uitbater van het Volkshuis in het centrum, bevestigt dat wél meerdere handelaars klagen over de maatregelen. “We begrijpen dat deze nodig zijn, maar er zijn heel wat tekortkomingen die het onze handelaars té moeilijk maken. Deze mensen zijn twee keer het slachtoffer: eerst moesten ze de deuren sluiten, nu wordt het hun klanten en leveranciers moeilijk gemaakt. Luister toch eens naar hen, en pas aan waar nodig.”

Vijgen na Pasen

Burgemeester Eddy Bevers (N-VA) ging akkoord met dat voorstel. “We zullen onze dienst Lokale Economie contact laten opnemen met de handelaars, en samen met hen verbeteringen zoeken waar nodig en mogelijk. We moeten ook de organisatie van de wekelijkse markt aanpassen, dan kunnen we de rest van het centrum mee bekijken.”

Luc Vleminckx noemt dit voorstel ‘vijgen na Pasen’: “Ik meldt dit probleem al weken, de aanpassingen moesten al gebeurd zijn. Ik ben bovendien gedegouteerd om de persoonlijke aanval van schepen Spiessens. Wat heeft het al dan niet sluiten van mijn zaak te maken met de onveilige situatie die ik aankaart?”