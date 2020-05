Westdijk wordt voorlopig geen fietsstraat: “Bekijken of dit wel past in groter netwerk” Els Dalemans

28 mei 2020

17u01 0 Willebroek De gemeente Willebroek maakt van de Westdijk voorlopig geen fietsstraat, ondanks de uitdrukkelijke vraag van een bewonerscomité dat 320 handtekeningen inzamelde. “We willen eerst een volledig netwerk van fietsstraten uittekenen”, zegt mobiliteitsschepen Luc Spiessens (N-VA). “U schuift dit project op de lange baan”, reageert Groen Willebroek.

Met de inzameling van meer dan 300 handtekeningen kreeg een buurtcomité de vraag om van de Westdijk een fietsstraat te maken als verzoekschrift op de jongste gemeenteraadszitting. Maar het gemeentebestuur besliste om voorlopig niet op de vraag in te gaan. In een fietsstraat mag je met de auto of andere motorvoertuigen geen fietsers inhalen, de snelheid mag er ook nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.

Coronacrisis

“We maken van de Westdijk voorlopig géén fietsstraat, omdat we nu niet ‘ad hoc’ beslissingen willen nemen over het verder aanduiden van fietsstraten. We hebben, naar aanleiding van de coronacrisis, een tijdelijke fietsstraat ingevoerd in de Overwinningsstraat en in de August Van Landeghemstraat. Het doel hiervan is niet alleen corona-gerelateerd, we willen ook het gebruik van de auto ontmoedigen en het gebruik van de fiets stimuleren”, zegt Spiessens.

Netwerk

“De kennis die we hier opdoen, kunnen we gebruiken bij de realisatie van een netwerk van fietsstraten. Welke straten precies in aanmerking komen, moet nog worden onderzocht. De Westdijk zou deel kunnen uitmaken van een netwerk, samen met de Groene laan en Vaartstraat, om via de Torenstraat aan te sluiten op de fietsstraten August Van Landeghemstraat en Overwinningsstraat. Maar we willen dit volledige netwerk éérst onderzoeken.”

Frustraties

“Bovendien zou de combinatie met de wegenwerken in de Oude Dendermondsestraat voor problemen kunnen zorgen. We willen ook vermijden dat de invoering van fietsstraten nu voor frustraties zou zorgen bij automobilisten, zo wordt de situatie net minder veilig voor fietsers. Want dat is ook vaak het foute doel van een fietsstraat: de wagens afremmen, eerder dan de veiligheid voor fietsers verhogen.”

Lange baan

Thierry Serrien (Groen) protesteerde tegen de beslissing. “We zijn verbaasd over deze reactie en beslissing. De fietsstraten in de Overwinningsstraat en August Van Landeghemstraat konden wél zo snel gerealiseerd worden. Dit voorstel, nochtans gedragen door een grote groep inwoners, wordt simpelweg op de lange baan geschoven.”