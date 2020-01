Werkloosheid in Willebroek daalt met 7,5%: “Met jobbeurs willen we nog meer jongeren en bedrijven koppelen”

Els Dalemans

21 januari 2020

17u26 3 Willebroek De werkloosheid in de gemeente Willebroek daalde in 2019 met maar liefst 7,5 procent. “De cijfers zijn sinds zes jaar niet meer zo laag geweest, en daar zijn we fier op. Toch blijven we heel wat inspanningen doen, zoals de jobbeurs in het Oud Gemeentehuis dinsdagmiddag”, zeggen burgemeester Eddy Bevers (N-VA) en schepen voor Lokale Economie en Tewerkstelling Ilse Lenvain (N-VA).

“Willebroek heeft een fantastische ligging, en dankzij de positieve economische conjunctuur kunnen we die nog meer uitspelen dan anders. Met deze sterke daling van de werkloosheid van 7,5 procent scoort onze gemeente, net als Mechelen, beter dan de andere gemeenten in de regio. Natuurlijk blijft er werk aan de winkel, en daarom organiseerden we dinsdag ‘Jobfix’.”

“Dat is een Willebroekse jobbeurs, die we samen met VDAB en enkele andere partners organiseerden. Ook negen jongeren uit de regio werden van bij het begin betrokken bij het mee uitdenken en organiseren van de jobbeurs. Zij konden zich zo meteen in de kijker werken bij de aanwezige bedrijven, enkele vonden zelfs meteen een job.”

Drempel verlagen

“We konden maar liefst 25 werkgevers uit de regio overtuigen om aanwezig te zijn, van de grote logistieke bedrijven over Defensie, de lokale politie en de FOD justitie tot kleinere KMO’s. We probeerden ook zo veel mogelijk jongeren tussen 18 en 26 jaar te bereiken, zo kregen alle laatstejaarsstudenten van onze secundaire scholen al een uitnodiging. Deelnemen was vanzelfsprekend gratis, want we willen de drempel op alle vlakken zo laag mogelijk maken.”

“We wilden de jongeren vooral tonen hoeveel kansen en mogelijkheden ze hebben om in hun eigen regio aan de slag te gaan. Ook jongeren zonder diploma waren welkom, zij kregen meteen een heleboel informatie over opleidingen of begeleidingen van VDAB. Net die laag- of middengeschoolde jongeren zijn een kwetsbare groep die zelf moeilijk toegang vindt tot de arbeidsmarkt, elk extra duwtje in de rug is meegenomen.”