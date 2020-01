Werken aan 'Huis van de Vrije Tijd' op site De Schalk gaan van start Els Dalemans

27 januari 2020

15u51 3 Willebroek De werken aan het ‘Huis van de Vrije Tijd’, op site De Schalk in Willebroek, zijn van start gegaan. “Nu en dan zullen er vrachtwagens op- en afrijden, maar we proberen de hinder tot een minimum te beperken”, zegt schepen van Openbare Werken Luc Spiessens (N-VA).

“De voorbereidingen van dit project zijn al heel wat jaren aan de gang, nu gaan ook op het terrein zelf de werken van start. In een eerste fase worden de omheining en de werfkeet geplaatst, deze komt op het terrein langs de sporthal. Ook de grondwerken gaan van start, op 3 februari volgen de funderingswerken”, zegt Spiessens.

Verkeershinder

“Het werfverkeer zal vooral via de Scheldelaan en de Stadionlaan rijden. Buurtbewoners zullen daar dus meer vrachtwagens zien dan anders, we proberen de mogelijke verkeershinder voor alle omwonenden zo veel mogelijk te beperken. Het is ook ons doel om de omliggende straten zo netjes mogelijk te houden.”

“Het nieuwe sportcomplex krijgt verschillende sportzalen, een cafetaria met terras, een jeugdhuis en een polyvalente zaal. Ook kinderdagverblijf ’t Bengelhuisje en buitenschoolse kinderopvang ’t Appelboompje krijgen er onderdak”, somt schepen van sport Ronny Somers (N-VA) op.